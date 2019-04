Charles Leclerc sente aria di casa

Un solo podio nelle prime tre gare e soprattutto la delusione cocente per la vittoria sfumata per sfortuna in Bahrain non rappresentano il bottino che Charles Leclerc si sarebbe aspettato a inizio stagione, ma il neo-ferrarista sorride in vista del Gp d’Azerbaigian.

In un’intervista al sito ufficiale della scuderia di Maranello, infatti, il pilota monegasco ha rivelato di avere un feeling speciale con quella pista: “Quello dell'Azerbaigian è uno dei miei circuiti preferiti, lo adoro e ho sempre fatto molto bene qui avendo ottenuto un successo e un podio in Formula 2 e i miei primi punti in Formula 1 lo scorso anno''.

''Il percorso mi piace davvero tanto, anche se è impegnativo – ha aggiunto l'ex Alfa Sabuer – specie la parte dell'antico castello con quella serie di curve strette. È veramente una pista unica senza eguali nel mondo. La regola è piuttosto semplice: mai perdere la concentrazione, perché al primo errore ti ritrovi contro il muro”.

SPORTAL.IT | 23-04-2019 15:43