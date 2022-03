Chelsea, Abramovich ufficialmente squalificato dalla Premier

12-03-2022 15:36

Roman Abramovich è stato ufficialmente squalificato dalla Premier League. La società, è stato precisato, potrà continuare a competere e il Governo ha ribadito la volontà di concedere una deroga, rispetto alle sanzioni, per consentire la vendita.

“Il governo è aperto alla vendita del club e valuterà la richiesta di una licenza per permettere la vendita. Vogliamo però chiarire che tale licenza non consentirebbe in alcun modo a Roman Abramovich di trarre beneficio dalla vendita”.

Secondo il Daily Telegraph, proprio ol Governo inglese avrebbe stretto un accordo con Abramovich per la cessione dei Blues. Le offerte però dovrebbero essere presentate dall’oligarca entro fine della prossima settimana,

