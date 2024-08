Chelsea-Inter 1-1, nerazzurri beffati nel finale: Ugochukwu al 90' risponde a Thuram

È andato in archivio l'ultimo test stagionale per gli uomini di Inzaghi: Bisseck sempre più protagonista, Correa serve l'assist del gol

Ugochukwu beffa l’Inter nel finale. A Stamford Bridge nell’amichevole col Chelsea, Thuram ha sbloccato il risultato nel primo tempo, ma i Blues nella ripresa, si sono resi molto più pericolosi trovando la rete del pari allo scadere. Inizia ufficialmente il conto alla rovescia per Barella e compagni, che sabato debutteranno in campionato contro il Genoa al Marassi.

Chelsea-Inter, il racconto del match

Nella meravigliosa cornice del “The Bridge” è tornata una sfida che inevitabilmente rievoca ricordi significativi, specialmente per i tifosi nerazzurri. Le due squadre si sono affrontate sei volte, l’ultima nel 2018 durante l’International Champions Cup, ma il precedente più memorabile su questo terreno resta quello del marzo 2010, durante il ritorno degli ottavi di Champions League, nella storica stagione del triplete nerazzurro.

La sfida è stata l’ultima occasione per entrambe le compagini per mettere a punto gli ultimi dettagli in vista del debutto nei rispettivi campionati, previsto per la prossima settimana. Inzaghi ha dovuto rinunciare agli infortunati Taremi, Arnautovic, Zielinski e De Vrij, oltre a Calhanoglu e Lautaro Martinez, tenuti a riposo per precauzione. Viste le assenze, il tecnico ha scelto di puntare sul duo d’attacco formato da Thuram e Correa, mentre Asllani è stato schierato in cabina di regia.

Il primo squillo è arrivato dal Chelsea di Maresca, subentrato a Pochettino per migliorare il rendimento dopo il sesto posto della scorsa stagione. Provvidenziale l’intervento di Sommer sulla pericolosa conclusione di Guiu. Nonostante il predominio del possesso palla dei Blues e la difficoltà dell’Inter a imporre il proprio gioco, sono stati proprio i nerazzurri a spezzare i ritmi blandi del match. Discesa di Bisseck, con personalità, ha servito Correa, che ha poi trovato Thuram, autore del gol. Dopo il vantaggio dei campioni d’Italia in carica, è stato comunque il Chelsea a creare maggiori azioni offensive.

Nella ripresa, nessuna sostituzione nella squadra di Inzaghi, al contrario di Maresca che ne ha cambiati quattro. I ritmi sono diventati più vivaci, con Dimarco che ha sfiorato il raddoppio e la rovesciata di Nkunku ben neutralizzata da Sommer. La squadra inglese ha aumentato i giri del motore, colpendo anche un palo con Colwill. I Blues hanno trovato più spazi e creato molte più occasioni rispetto all’Inter, che, sebbene meno organizzati rispetto al primo tempo, è stata comunque pericolosa nelle ripartenze. Il pareggio per gli uomini di Maresca era nell’aria e di fatto arriva proprio al 90′ con il subentrato Ugochukwu. Termina 1-1 a Stamford Bridge.

Chelsea, top e flop

Ugochukwu 7: Entra all’80’ e sulla respinta della difesa nerazzurra in occasione di una punizione non lascia scampo a Sommer.

Entra all’80’ e sulla respinta della difesa nerazzurra in occasione di una punizione non lascia scampo a Sommer. Guiu 6: Giovane con personalità. Suo il primo squillo del match con una conclusione che viene però neutralizzata da Sommer. Dinamico e vivace, dimostra freschezza e voglia di far bene.

Giovane con personalità. Suo il primo squillo del match con una conclusione che viene però neutralizzata da Sommer. Dinamico e vivace, dimostra freschezza e voglia di far bene. Madueke 6: Veloce e intraprendente, è stato costantemente al centro delle iniziative dei Blues. ( 1′ st Palmer 6: Entra subito in partita e dà alla manovra una marcia in più. Imprevedibile).

Veloce e intraprendente, è stato costantemente al centro delle iniziative dei Blues. ( Entra subito in partita e dà alla manovra una marcia in più. Imprevedibile). Nkunku 6: Pericoloso fin da subito. Sfiora l’eurogol, ma viene fermato in qualche modo da Sommer.

Pericoloso fin da subito. Sfiora l’eurogol, ma viene fermato in qualche modo da Sommer. Cucurella 5.5: Sempre attento, ma troppo aggressivo negli interventi, soprattutto per un’amichevole. Viene ammonito.

Inter, top e flop

Bisseck 7: Intraprendente e autore di una prestazione di grande personalità. Ha orchestrato l’azione del primo gol e ha dimostrato la sua presenza costante nel costruire gioco.

Intraprendente e autore di una prestazione di grande personalità. Ha orchestrato l’azione del primo gol e ha dimostrato la sua presenza costante nel costruire gioco. Sommer 6.5: Reattivo e attento. Subito protagonista con una parata decisiva sul tiro di Guiu. Nel corso del match ha abbassato ulteriormente la saracinesca sui tentativi del classe ’06 del Chelsea, ma anche sulla rovesciata di Nkunku. Incolpevole sul gol di Ugochukwu.

Reattivo e attento. Subito protagonista con una parata decisiva sul tiro di Guiu. Nel corso del match ha abbassato ulteriormente la saracinesca sui tentativi del classe ’06 del Chelsea, ma anche sulla rovesciata di Nkunku. Incolpevole sul gol di Ugochukwu. Correa 5.5: Offre l’assist per il gol di Thuram, ma niente più. Altra prestazione anonima dell’argentino.

Offre l’assist per il gol di Thuram, ma niente più. Altra prestazione anonima dell’argentino. Asllani 5.5: Poco incisivo rispetto alla prestazione nel test contro Las Palmas.

Chelsea-Inter, il tabellino

CHELSEA-INTER 1-1

MARCATORI: pt 25′ Thuram; st 45′ Ugochukwu.

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Gusto (35′ st Ugochukwu), Fofana (24′ st Badiashile), Colwill (24′ st Adarabioyo), Cucurella (1′ st Veiga); Fernandez, Lavia (1′ st Caicedo); Madueke (1′ st Palmer), Dewsbury-Hall (1′ st Nkunku), Mudryk (33′ st Sterling); Guiu (11′ st Jackson). A disp. Jorgensen, Bettinelli, Disasi, Chukwuemeka, Chilwell. All. Maresca.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck (27′ st Fontanarosa), Acerbi (16′ st Salcedo), Carlos Augusto; Darmian (16′ st Dumfries), Barella (40′ st Topalovic), Asllani (12′ st Frattesi), Mkhitaryan (36′ st Berenbruch), Dimarco; Thuram (16′ st Pavard), Correa (30′ st Quieto). A disp. Di Gennaro, Martinez, Alexiou, Bastoni. All. Inzaghi.

ARBITRO: Barrott.

NOTE: Ammoniti: Colwill, Acerbi, Cucurella, Mkhitaryan. Angoli: 5-1. Recupero: pt 1′, st 0′.