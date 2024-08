Inter, Frattesi col mal di pancia: il piano di Inzaghi per trattenerlo

Pupillo di Spalletti e desiderio di mercato della Juve. Ma quali sono le prospettive per il centrocampista italiano? Il tecnico nerazzurro ha un'idea

Nel 3-5-2 di Inzaghi c’è spazio per tutti. Il precampionato dei nerazzurri ha fatto già emergere il lato determinato di Davide Frattesi: centrocampista di gamba, pronto a cogliere ogni opportunità ed a giocarsi il tutto per tutto. L’acquisto di Zielinski, che rinforza ulteriormente il centrocampo dei nerazzurri, non sembra minacciare la posizione del giovane italiano, poiché i due giocatori interpretano lo stesso ruolo ma in maniera diversa. La nuova stagione, che vedrà l’Inter impegnata in un minimo di 50 partite, fino a un massimo di 69, offrirà sicuramente più spazio per Frattesi (forte desiderio di mercato di Juventus e Napoli). Con tante gare da giocare, sarà inevitabile che Simone Inzaghi dovrà dare al centrocampista maggiore spazio per brillare e crescere ulteriormente. Le strategie del tecnico dei nerazzurri per gestire tutti i centrocampisti.

Inter, Frattesi: un talento sottoutilizzato

Dopo essere stato corteggiato a lungo dalla Juventus, Davide Frattesi potrebbe essere il simbolo di una frangia della rosa dell’Inter che reclama maggiore spazio. Nonostante sia stato un investimento importante per il club, con un’operazione complessiva di oltre 30 milioni di euro tra contanti, contropartite tecniche e bonus, il centrocampista ha giocato solo 11 partite da titolare nella scorsa stagione. Questo, nonostante un’annata di alto livello al Sassuolo e una crescente considerazione in Nazionale sotto la guida di Luciano Spalletti. Da qui un “mal di pancia”, per dirla alla Ibra, che sembrava poter preludere a un addio. Il suo procuratore qualche telefonata in giro l’ha fatta, sondando possibilità in Italia e all’estero ma Inzaghi ha posto il veto alla cessione.

Inter, Frattesi: minutaggio limitato ma impatto concreto

Nella stagione passata, Frattesi ha collezionato 42 presenze, ma il suo tempo effettivo in campo è stato limitato a soli 1555 minuti. Questo dato riflette un impiego relativo, con il giocatore schierato dal primo minuto solo in 11 occasioni. Tuttavia, la sua qualità è innegabile: nonostante il minutaggio ridotto, Frattesi ha segnato 8 reti e fornito 7 assist, dimostrando un impatto concreto ogni volta che è stato chiamato in causa.

Inzaghi ha un piano per aumentare minutaggio Frattesi

Frattesi-Chiesa. Niente scambio di mercato tra Juventus e Inter ma, per evitare il malcontento e favorire la crescita del centrocampista, Inzaghi ha già in mente un piano. Con l’aumento degli impegni, l’allenatore sarà costretto a variare le rotazioni, dando così più minuti al centrocampista. Questa stagione potrebbe finalmente essere quella della consacrazione per Davide Frattesi, con l’opportunità di dimostrare tutto il suo valore in un’ Inter che punta a essere protagonista su tutti i fronti.