Chelsea-Manchester City 0-1: Gabriel Jesus decide il match di Stamford Bridge

Il Manchester City passa a Stamford Bridge piegando 1-0 il Chelsea nel big match della sesta giornata di Premier League.

A risolvere la supersfida londinese ci ha pensato Gabriel Jesus, autore del blitz vincente al 53′ sugli sviluppi di un corner calciato da Joao Cancelo.

Grazie a questo successo, i Citizens agganciano i Blues a quota 13 punti in vetta ad una classifica che, in attesa del risultato del Liverpool, vede quattro squadre appaiate al primo posto in graduatoria.

Giornata da dimenticare per il Chelsea che oltre alla sconfitta ha perso anche Rice James, infortunatosi alla mezz’ora del primo tempo e prontamente sostituito da Thiago Silva.

Per la formazione guidata da Thomas Tuchel si tratta della prima sconfitta in gare ufficiali nel corso di questa stagione.

OMNISPORT | 25-09-2021 18:51