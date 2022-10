04-10-2022 17:00

Il Milan fa visita al Chelsea nella terza partita della fase a gironi della Champions League 2022-23. Una partita tosta per Pioli, Leao e compagnia che cercano a Londra punti pesantissimi. Una vittoria per i rossoneri potrebbe significare due cose: il quasi sicuro passaggio del turno e la probabile eliminazione di una delle grandi favorite della vigilia.

Come stanno in classifica Chelsea e Milan nel girone H

Il Milan ha fin qui fatto un percorso netto: ha pareggiato senza brillare particolarmente contro il Salisburgo e poi ha vinto soffrendo forse un po’ troppo contro la Dinamo Zagabria. Magari non particolarmente spettacolare però il Milan ha posto le condizioni per il passaggio al secondo turno. Il Chelsea ha clamorosamente perso a Zagabria la partita d’esordio: una partita particolarmente tragica che ha posto fine all’esperienza di Tuchel alla guida dei Blues. Nella seconda partita si è fatta bloccare in casa dal Salisburgo: insomma un avvio per niente in linea con il blasone e le ambizioni del club londinese. Quindi in questo momento la classifica dice: Milan 4 punti, Dinamo Zagabria 3, Salisburgo 2 e Chelsea 1 punto.

Chelsea-Milan, orario e arbitro

Orario di Chelsea-Milan

Chelsea-Milan si gioca a Londra , allo Stamford Bridge. Fischio di inizio alle ore 21.00.

Arbitro di Chelsea-Milan

ARBITRO: Danny Makkelie (Olanda)

ASSISTENTI ARBITRALI: Hessel Steegstra (Olanda) – Jan de Vries (Olanda)

QUARTO UOMO: Allard Lindhout (Olanda)

VAR: Dennis Higler (Olanda)

AVAR: Pol van Boekel (Olanda)

Dove e come vedere in diretta GRATIS Chelsea-Milan

Chelsea-Milan è trasmessa in esclusiva da Amazon Prime Video a partire dalle 21.00. Per vederla in streaming bisogna accedere ad Amazon Prime Video o mediante la apposita app, o dal sito web. La partita può essere vista anche GRATIS. Basta essere già abbonati ad Amazon Prime per accedere senza spese ulteriori; oppure sottoscrivere al volo un nuovo abbonamento ad Amazon Prime e godere dei 30 giorni di prova gratuita. Guarda Juventus-Benfica in diretta su Amazon Prime Video

I precedenti tra Chelsea e Milan

Non sarà la prima partita tra Chelsea e Milan in Champions League: le prime due sfide risalgono alla fase a gironi dell’edizione 1999/2000. Due pareggi in quell’occasione, 0-0 a Londra e 1-1 a Milano.

Le probabili formazioni di Chelsea-Milan

Pioli ha due enormi buchi nella formazione: i forfait di Maignan, Theo Hernandez e anche di Calabria, costringono il tecnico rossonero a inventarsi una retroguardia nuova di zecca. Indisponibili anche Kjaer, Origi e Messias. Tra i pali torna Tatarusanu, sulle fasce Dest e Ballo Tourè. In attacco l’ex Giroud che sarà supportato da Leao e De Katelaere. Nel Chelsea assenze ugualmente importanti: fuori Mendy e Kanté, Potter rispolvera Kepa e Kovacic.

Chelsea (4-2-3-1): Kepa; James, Fofana, Thiago Silva, Chilwell; Jorginho, Kovacic; Sterling, Havertz, Mount; Aubameyang. All. Potter

(4-2-3-1): Kepa; James, Fofana, Thiago Silva, Chilwell; Jorginho, Kovacic; Sterling, Havertz, Mount; Aubameyang. All. Potter Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Dest, Kalulu, Tomori, Ballo-Touré; Tonali, Bennacer; Krunic, De Ketelaere, Leao; Giroud. All. Pioli

