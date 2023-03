Non solo: i nerazzurri potrebbero arrivare a Chalobah e tenersi Lukaku. La trattativa può decollare a breve

Un grosso sacrificio di fronte a una proposta indecente. Chelsea e Inter potrebbero farsi un piacere a vicenda dovesse andare in porto la trattativa che porterebbe il portiere André Onana a Londra. Nonostante il numero uno si sia imposto da pochi mesi al posto della leggenda Handanovic, ormai secondo a tutti gli effetti. Ma le vie del mercato sono infinite e trovano sempre la strada giusta, in particolare se i conti in qualche modo devono tornare.

Onana: il lusso della plusvalenza, i contanti per il mercato

Onana è stato pagato zero euro dall’Inter, dunque la sua cessione a cifre grosse sarebbe un’enorme plusvalenza per i nerazzurri. Non solo: se il club così sistemerebbe i conti, avrebbe anche gli argomenti giusti per convincere altri giocatori a vestire il nerazzurro. Uno di questi sarebbe proprio il sostituto di Onana, vale a dire Guglielmo Vicario, impostosi e Empoli e ora prima scelta davanti a Marco Carnesecchi della Cremonese.

Non solo: sul tavoli imbandito dal Chelsea, ci sono fior fiori di piatti. Si potrebbe sbloccare definitivamente la situazione Lukaku, con il belga desideroso di rimanere a Milano. E poi ci sono i calciatori che non rientrano nel progetto di Potter: tra questi Trevor Chalobah, che da anni è cerchiato in rosso sui taccuini di Marotta e Ausilio.

Chelsea: tanti saluti a Mendy. E lo United?

Il Chelsea in estate saluterà Edouard Mendy. Il casting per sostituirlo è ristretto. Il capo degli osservatori inglese era a Oporto per visionare i due che si contendono le chances maggiori, ossia proprio Onana e Diogo Costa, portoghese del Porto, in grande ascesa con Conceicao. La sera di Porto-Inter, Onana ha impressionato, vincendo il duello e di fatto diventando la primissima scelta da parte di Potter.

I nerazzurri chiedono 40 milioni di euro: si può fare. Attenzione anche all’asta che potrebbe aprirsi per Onana: non dispiacerebbe neanche a Erik Ten Hag, vecchio maestro del camerunense all’Ajax, ora al Manchester United.

Onana: il sostituto è maturo per l’Inter

Al Chelsea, oltre a Potter, c’è un altro sponsor per Onana; è il direttore tecnico Lawrence Stewart, già vicino a portare il portiere al Monaco, la sua ex squadra.

Ma tornando ai fatti di casa Inter, come detto il sostituto sarebbe stato già scelto: Vicario è considerato già maturo per una top. Su di lui si investirebbero metà dei soldi ricevuti per Onana, dai 15 ai 20 milioni. E poi c’è l’affare Lukaku, da sistemare, probabilmente dopo aprile. Un mese che dovrà dire ai dirigenti dell’Inter se il centravantone belga è utile alla causa. Infine, come detto, c’è Chalobah, il probabile sostituto di Skriniar, che pur avendo rinnovato fino al 2028, è scivolato all’ultimo posto in un reparto ricchissimo. Trevor, tra le righe, è molto amico di Lukaku. Può giocare come centrale a 3 o come terzino a 4.

Infine, non va dimenticato il discorso Aubameyang. Si parlerà anche di lui al lungo tavolo. Lui, che potrebbe essere il dopo Lukaku se dovesse liberarsi a zero dal Chelsea.