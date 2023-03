Nella prima gara di qualificazione agli Europei 2024 i belgi hanno trionfato 3-0 contro gli scandinavi grazie a una tripletta del centravanti nerazzurro. Battuto il rossonero.

24-03-2023 23:14

È iniziato nel segno di Romelu Lukaku il percorso del Belgio nelle gare di qualificazione ai Campionati Europei di Germania 2024. I Diavoli Rossi hanno infatti vinto per 3-0 in casa della Svezia del nemico giurato Zlatan Ibrahimovic. Tripletta del centravanti nerazzurro, che si è così aggiudicato il personalissimo derby contro l’attaccante rossonero.

Svezia-Belgio: tripletta di Lukaku, Ibra ko

Prima partita del Gruppo F per le due squadre alla Friends Arena di Solna, dove i padroni di casa sono stati schiacciati dagli ospiti. Dopo i gol contro Udinese e Spezia su rigore e soprattutto quello al Porto in Champions League, Lukaku è riuscito a mettere a segno un’importante tripletta. Il gol del vantaggio al 35′ con un colpo di testa su assist di Dodi Lukebakio, dell’Hertha Berlino.

A inizio ripresa ecco il raddoppio del centravanti nerazzurro, con un facile tocco sotto porta al 49′. Quindi, la tripletta dello stesso Lukaku all’82’ su assist di Bakayoko. 71 centri così per lui con il Belgio. Tre minuti dopo ha lasciato il posto a Bornauw, mentre Ibrahimovic era entrato soltanto al 73′ per Isak. Dunque, derby alla lontana fra i due con una sconfitta netta per il rossonero.

Svezia-Belgio, il tabellino

RETI: 35′, 49′, 82′ Lukaku (B)

SVEZIA (4-4-2): Olsen; Wahlqvist, Lindelof, Ekdal, Augustinsson (85′ Gudmundsson); Svanberg, Olsson (64′ Gyokeres), Gustafsson, Forsberg (73′ Claesson); Kulusevski, Isak (73′ Ibrahimovic). A disposizione: Karlsson, Johansson, Elanga, Kurtulus, Starfelt, Karlstrom, Quaison, Nordfeldt. CT: Andersson.

BELGIO (4-3-3): Courtois; Castagne, Faes, Vertonghen, Theate (86′ Saelemaekers); De Bruyne, Onana, Carrasco (90′ Openda); Lukebakio (61′ Bakayoko), Lukaku (85′ Bornauw), Trossard (61′ Mangala). A disposizione: Debast, Casteels, Sels, De Ketelaere, Meunier, Lavia, Praet. CT: Tedesco.

Ammoniti: Olsson (S), Gustafsson (S), Lindelof (S), Kulusevski (S).

Svezia-Belgio, i voti degli ‘italiani’

Lukaku 8: una grande serata da protagonista, ora vorrà tornare a esserlo con la maglia dell’Inter.

Svanberg 7: ci prova in tanti i modi, ma per il giocatore del Bologna la palla non entra.

Ibrahimovic 6.5: un quarto d’ora abbondante per il milanista, che ha avuto un’occasione di testa.

Kulusevski 6: partita complicata per l’ex juventino, alla fine anche ammonito.

Saelemaekers 5.5: il rossonero è entrato nel finale, ha potuto fare ben poco.

De Ketelaere 5: zero minuti con la sua nazionale, il momento no prosegue.