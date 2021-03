Chelsea, Tuchel: "Werner cosa non capisci?"

Doveva essere uno dei colpi per far volare i “blues” e combattere lo strapotere tecnico del City. Il suo arrivo in estate è stato applaudito da tifosi e addetti ai lavori, ma per ora l’acquisto di Timo Werner da parte del Chelsea è stato un flop. Soltanto cinque reti messe a segno in ventisette partite di Premier League per il tedesco, che cerca una svolta per cercare di dare un senso all’ultima parte di stagione.

Dopo l’esonero di Lampard e l’approdo del tedesco Tuchel sulla panchina del Chelsea, in tanti si aspettavano una reazione e la svolta in campionato: questa non è fin qui arrivata nemmeno con il connazionale Tuchel , che lo stesso Werner aveva accolto con grande entusiasmo, proprio per poter migliorare. L’ex Lipsia evidenziava che gli servisse qualcuno del suo paese, per essere rimproverato nella sua lingua madre.

Detto fatto, visto e considerato quanto accaduto nel big match tra Chelsea ed Everton, senza gli effetti sperati. Non solo Werner è rimasto a secco per l’ennesima volta, ma si è anche beccato una ramanzina in tedesco che ha immediatamente fatto il giro dei social

Sotto accusa la posizione di Werner: “Timo, fino a quando vuoi rimanere a sinistra? Stai giocando a destra. E gli ultimi 15 minuti sei stato solamente a sinistra. Cos’è che non capisci?”.

Intera gara da titolare per Werner, ma zero reti. L’ultimo centro è quello contro il Newcastle di metà febbraio, ma prima di questo bisogna scavare veramente indietro nel tempo per trovare un’altra realizzazione di un ragazzo non ancora abituatosi alla Premier.

Nota positiva sono però gli assist di Werner, visti gli otto fatti registrare fin qui: riguardo a questo dato è uno dei migliori d’Europa e non solo del campionato inglese. Difficile però che nel lungo periodo la compagine britannica possa accontentarsi solo di questo.

