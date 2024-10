Chi è Bianca Gascoigne, figliastra di Gazza: le accuse di molestie a Mohamed al-Fayed, la malattia, il rapporto col padre

La modella, adottata dall'ex centrocampista della Lazio, ha raccontato la violenza subita dal miliardario morto l'anno scorso a 94 anni

Si è aggiunta anche l’accusa di Bianca Gascoigne, 37 anni, modella e figlia della leggenda del calcio inglese Paul, alla lista di denunce contro il defunto Mohamed al-Fayed, magnate egiziano trapiantato nel Regno Unito, nla cui figura è finita al centro di un vasto scandalo postumo (è morto a 94 anni l’anno scorso) riguardante accuse di violenze e abusi sessuali.

L’accusa di Bianca Gascoigne

Intervistata da Sky News UK, Bianca ha raccontato d’essere stata molestata a suo tempo dal miliardario, che le avrebbe messo le mani addosso e cercato di baciarla durante un periodo di lavoro presso i grandi magazzini Harrods a 16 anni. A casa aveva sempre taciuto per «imbarazzo e vergogna» e ha detto di essersi pentita di non averlo denunciato all’epoca: «Mi disse che se ne avessi fatto parola con qualcuno avrei perso il lavoro. Mi spaventò davvero molto».

Bianca Gascoigne ha spiegato di aver conosciuto Mohamed al-Fayed tramite i suoi genitori Paul e Sheryl. «Mi diceva sempre che papà era un pessimo padre», ha detto ai microfoni di The Uk Tonight. «Mi raccontava di quando entrava in negozio ubriaco e ripeteva che dovevo vergognarmi di lui, che avrei dovuto scegliere un’altra figura paterna».

La ricostruzione delle molestie

Poi la ricostruzione delle molestie: «Mi prese la mano e cercò di forzarla sui suoi genitali ma, quando non ci riuscì, tentò di forzare la mia testa fra le sue gambe. Non so come, ma riuscii a divincolarmi: forse il fatto che lui conoscesse i miei genitori mi salvò in quel momento, ma fu comunque orribile».

La sua denuncia potrebbe ora essere raccolta del gruppo Justice for Harrods Survivors, con al centro un team di avvocati che rappresenta più di cento presunte vittime del defunto tycoon ed è impegnato in molteplici azioni legali per la richiesta d’indennizzi, rivolta in primis all’attuale proprietà dell’esclusivo centro commerciale, il fondo sovrano del Qatar, subentrato a Mohamed al-Fayed dal 2010.

Chi è Bianca Gascoigne

Bianca è nata nel momento di maggior splendore calcistico di Gazza, nell’86, ma non è figlia naturale dell’ex Lazio: è la figlia di Sheryl – ex moglie di Gascoigne – e del suo primo marito Failes. Quando la stella britannica sposò Sheryl adottò anche lei e il fratello. Bianca è un’affermata influencer e modella inglese, collabora, nel suo paese, in diversi programmi televisivi: deve parte della sua popolarità alla partecipazione nel 2017 al programma Celebrity Big Brother 19 e alla vittoria conseguita nel reality Love Island.

In Italia ha partecipato allo storico programma condotto da Milly Carlucci “Ballando con le stelle” ed è intervenuta in alcuni talk show. A Barbara D’Urso a ‘Domenica Live’ parlò dei rapporti con Gascoigne che in quel periodo partecipò all’Isola dei Famosi: “Io e mio padre? Entrambi amiamo divertirci , ridere e fare tanti scherzi. Siamo più amici ora che in passato perché ci basiamo sul divertimento e sullo stare insieme. Col mio padre naturale invece non ho alcun rapporto, non l’ho mai più sentito”.

La malattia di Bianca Gascoigne

All’epoca Bianca rivelò anche di essere affetta da una malattia insolita, la dismorfofobia: “Anche se le persone mi dicono che sono bella e sexy io non mi vedo così. Mi vedo brutta. Soffro di dismorfofobia, ho problemi con l’immagine del mio corpo. Non penso di essere carina, non mi piace il mio fisico, la mia figura. Ho visto alcuni medici e ci sto lavorando. Non riesco a vedermi come mi vedono gli altri, quando mi dicono che sono bella”.

La dismorfofobia o disturbo da dismorfismo corporeo è un disturbo psichiatrico che rientra nell’ambito dei disturbi ossessivo compulsivi e consiste in una eccessiva preoccupazione per uno o più difetti fisici che però sono visti solo dal soggetto interessato, mentre per le altre persone che lo guardano dall’esterno tale difetto non esiste o è davvero minimo. Per esempio una persona può essere ossessionata dal proprio naso o dalla forma della bocca e pensare che lo rendano bruttissimo, quando invece in realtà è normalissimo. Nel caso di Bianca Gascoigne l’ossessione è quella della forma fisica e del peso, in particolare.