31-08-2022 10:19

Gli ultimi giorni di mercato regalano sempre sorprese, anche non proprio piacevoli. A breve i tifosi dell’Inter potrebbero salutare Robin Gosens, vicino alla cessione al Bayer Leverkusen: arrivato nello scorso mercato di gennaio, l’esterno tedesco ex Atalanta potrebbe dunque veder terminare la sua avventura in nerazzurro dopo pochi mesi.

Inter, Borna Sosa il rimpiazzo di Gosens

Alla partenza di Gosens, però, corrisponderebbe l’arrivo di un nuovo esterno sinistro: il nome spuntato fuori nelle ultime ore è quello di Borna Sosa, terzino mancino di nazionalità croata ma con passaporto tedesco, attualmente in forza allo Stoccarda.

Sosa, 24 anni, cresce nel vivaio del Precko, prima di passare alla Dinamo Zagabria, con cui debutta a 18 anni nel campionato croato e in Champions League. Dopo due stagioni nel massimo campionato croato – e altrettanti titoli nazionali – nell’estate del 2018 Sosa viene acquistato dallo Stoccarda per 6 milioni di euro: complicata la prima annata in Bundesliga, conclusa con la retrocessione in seconda divisione.

Sosa e l’esplosione in Bundesliga

Anche nella seconda, in Zweite Bundesliga, Sosa fatica ad affermarsi, ma lentamente il suo contributo alla causa dello Stoccarda cresce e al termine del campionato 2019/20 il terzino croato può festeggiare il ritorno nella massima serie tedesca. Rispetto al suo arrivo in Germania, Sosa è ben inserito nei meccanismi di squadra e gioca una grande stagione: nel campionato 2020/21 firma la bellezza di 10 assist, mentre nella scorsa si ferma a 8 ma realizza anche il suo primo gol in Bundesliga.

In mezzo, arriva la chiamata della Croazia: dopo la trafila nelle nazionali giovanili, Sosa debutta in nazionale A nelle qualificazioni mondiali contro la Russia, in una gara pareggiata 0-0. Da quel momento, diventa una presenza fissa tra i convocati di Zlatko Dalic.

Sosa, uno specialista dei cross per l’Inter

Esterno rapido, dotato di un’ottima struttura fisica (è alto 187 cm), Sosa ha progressione ma anche buone doti tecniche e soprattutto è in grado di pennellare cross precisi con il piede sinistro. Tatticamente è molto duttile: con la nazionale croata ha giocato quasi esclusivamente in una difesa a quattro, ma con lo Stoccarda è stato utilizzato maggiormente come esterno a tutta fascia in una linea a cinque. Difensivamente può ancora crescere molto, ma con lui l’Inter avrebbe di sicuro un quinto molto abile in fase offensiva.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE