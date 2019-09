Chi è Di Carlo, ha già difeso Wanda e ora fa tremare l'Inter

Porta la firma di Giuseppe Di Carlo il fax arrivato ieri all’Inter con cui si chiede la richiesta di reintegro immediato in squadra di Icardi, come presentato al collegio arbitrale. Il bomber argentino – per bocca dell’avvocato Di Carlo – chiede di poter svolgere tutti gli allenamenti al completo, visto che dal ritiro di Lugano lavora con i compagni e Antonio Conte sino alla parte tattica, dalla quale è sempre rimasto escluso. Non solo: Icardi chiede un risarcimento danni quantificato in un milione e mezzo di euro. Il giocatore imputa alla società di averlo discriminato, escludendolo da ogni iniziativa pubblicitaria, di avergli tolto la maglia numero 9, di averlo messo fuori rosa per spingerlo ad andarsene, di averlo anche escluso dalla chat della squadra, dove vengono comunicati gli orari e le modalità di allenamento. Sottolinea che non ha mai avuto la possibilità di partecipare alle esercitazioni tecnico-tattiche, alle partitelle o a un’amichevole e produce 41 prove, tra documenti, video e articoli e chiama a testimoniare tutti i compagni, rifacendosi all’articolo 7.1 dell’accordo Collettivo dei calciatori e cita il portiere Puggioni del Chievo e il difensore Albertazzi del Verona come casi simili al suo, vinti poi dai giocatori.

IL PRECEDENTE – Ma chi è Giuseppe Di Carlo? Molisano di Campomarino, lavora in uno studio legale che si avvale della collaborazione di più professionisti specializzati e preparati, si occupa prevalentemente, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale, di diritto civile, diritto commerciale e societario, diritto tributario, diritto del lavoro, diritto internazionale, diritto penale, contrattualistica e consulenza societaria alle imprese. Negli anni, inoltre, lo studio ha maturato esperienza ed acquisito competenza nella materia del diritto sportivo professionistico e dilettantistico, prestando consulenza ed assistenza nei confronti di calciatori professionisti, agenti di calciatori, società di calcio professionistiche e dilettantistiche. Con l’Inter ha già due precedenti: ha difeso Wanda Nara, moglie del capitano dell’Inter Mauro Icardi, nel procedimento che accusava la donna di aver diffuso a mezzo social via Facebook e Twitter il numero di telefono e l’indirizzo di posta elettronica dell’ex marito Maxi Lopez. Wanda Nara. La Nara è stata assolta “per non aver commesso il fatto” e in passato ha difeso anche l’ex attaccante dell’Inter Keita Balde nel caso portato in tv dalle trasmissione “Le Iene” per il danneggiamento di una costosissima Lamborghini.

LE REAZIONI – Su twitter però prevalgono ironia e scetticismo: “Ragazzi io con la mia ditta contro questo avvocato ho vinto una causaanche nella causa contro di noi ha portato come prove articoli di giornale dove insinuava che noi NON POTEVAMO NON SAPERE DELLA CRISI DELL’AZIENDA COMMITTENTE IL LAVOROcome se io la mattina prima di andare in ufficio debba passare in edicola e comprare tutti i giornali economici” o anche: “Ma chi ha scritto questa cosa coi punti esclamativi? Una tredicenne su Instagram?” o ancora: “Ma quindi Joao Mario, Salcedo e Agoumé faranno class action?”. I tifosi nerazzurri sono acidi: “Gli avvocati d’ufficio erano finiti. Ad agosto c’era solo disponibile questo” e infine: “Ma dove hanno trovato un avvocato di Campomarina?!?!! Con tutto il rispetto per i colleghi del luogo! Secondo me hanno provato ad andare in qualche grande studio milanese e hanno riso loro in faccia”.

SPORTEVAI | 31-08-2019 13:13