Chi è Manuela Nicolosi, il talent arbitrale che affianca Marelli a Dazn e che già ha scatenato polemiche

L'esordio a DAZN è stato in Milan-Torino alla prima giornata ed è già polemica per i casi VAR e il rigore annullato a Morata

DAZN raddoppia il commento arbitrale delle gare di Serie A. Non sarà il solo Luca Marelli ad analizzare i principali episodi di moviola: Manuela Nicolosi è la nuova voce dei talent della pay tv in streaming che sarà protagonista nel corso di questa stagione per la spiegazioni dei casi arbitrali di difficile interpretazione. 44 anni, arbitro internazionale e una carriera di spicco nel mondo del calcio. Dal 2010, ha diretto numerose partite di alto livello, guadagnandosi una reputazione di eccellenza sia in Francia che in Italia. Per ora il suo esordio – nel commento di Milan-Torino – non è proprio positivo ma c’è chi la assolve.

Manuela Nicolosi: le curiosità sull’arbitro ora a DAZN

Manuela Nicolosi è stata parte della storica prima terna arbitrale femminile a dirigere una finale europea maschile, nella Supercoppa Europea del 2019 tra Liverpool e Chelsea. Oltre a questo, ha arbitrato una finale di Coppa del Mondo Femminile, due edizioni delle Olimpiadi (Rio 2016 e Tokyo 2022), e ha partecipato a cinque tornei FIFA. Il suo impegno e la sua abilità l’hanno portata a essere premiata come miglior arbitro donna sia in Francia che in Italia, e a diventare la prima italiana ad esordire in Ligue 1.

La carriera di Nicolosi non si è limitata al solo mondo dello sport. Avendo vissuto in Francia per 13 anni, ha viaggiato in tutto il mondo, visitando Europa, Stati Uniti e Asia. Oltre al calcio, ha sviluppato competenze in ambito economico, lavorando come consulente per progetti finanziari. Inoltre, è una speaker motivazionale, impegnata come ambasciatrice della diversità e dell’inclusione, temi che le stanno particolarmente a cuore.

Manuela Nicolosi: attivista nelle lotte e preconcetti

Nicolosi ha affrontato anche molte sfide legate ai pregiudizi di genere in un ambiente prevalentemente maschile. In diverse occasioni, ha dovuto sopportare commenti e valutazioni basati sul suo essere donna, ma ha sempre reagito con determinazione e professionalità, dimostrando il suo valore sul campo e fuori.

Maurizio Pistocchi assolve Manuela Nicolosi

Qualche critica sul web da parte dei tifosi c’è già per una sua spiegazione netta sul rigore revocato a Morata in Milan-Torino ma, per il giornalista Maurizio Pistocchi, è assolta: “È iniziata con una topica – ha giudicato da rigore un presunto fallo su Morata che fallo non è – la carriera da moviolista a DAZN di Manuela Nicolosi ex-arbitro internazionale. Ma non è solo colpa sua, ma di chi pensa che si possa fare una analisi approfondita in pochi minuti senza avere la necessaria esperienza e conoscenza del mezzo tecnico. Assolta (per ora).”