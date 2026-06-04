Chi è Mia Savio, la fidanzata content creator di Matteo Arnaldi che si sta costruendo un brand di moda

Classe 2002, spesso accanto al fidanzato come anche a Parigi si è laureata ed è molto attiva sui social come content creator. Inoltre sta lanciando un brand di moda sostenibile

La vittoria amara di Matteo Arnaldi su Matteo Berrettini, vittima di un infortunio all’anca che si aggiunge ai problemi fisico che lo perseguitano in questo calvario, non deve sminuire il suo contributo alla crescita del movimento e del tennis azzurro. Rimane il semifinalista di questa incredibile edizione 2026 del Roland Garros, senza Sinner e Alcaraz e con un italiano già proiettato in finale. Con Matteo gioisce anche Mia Savio, promessa sposa e fidanzata di Arnaldi, il tennista di Sanremo pronto a contendersi l’ultimo match contro Cobolli.

Chi è Mia Savio, biografia della fidanzata di Matteo Arnaldi

Mia Savio ha passaporto australiano, ma chiare origini italiane che rimarca e ribadisce con fermezza e orgoglio. “Ho giocato a tennis per molti anni durante la mia infanzia e mio padre mi portava a vedere gli Australian Open ogni anno”, ha raccontato in un’intervista a NakedVice per evidenziare la passione cresciuta in famiglia ma non tale da giustificare una dedizione totale al tennis e alla racchetta.

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La sua vita, oggi, si divide tra Monaco dove convive con il fidanzato come Jannik Sinner e altri amici e l’Australia dove torna appena possibile tra un torneo e l’altro per rivedere i suoi cari. Ha perso suo padre, il quale nutriva una indubbia passione per lo sport e che l’ha avvicinata al tennis molto presto. Lo stesso Arnaldi lo ha ricordato in occasione della vittoria della Coppa Davis nel 2023, definendolo “second dad away from home”.

L’inizio della loro relazione

La relazione tra Arnaldi e Savio è iniziata in realtà nel 2022 quando lei viveva in Australia, dove stava ancora terminando l’università, mentre lui stava costruendo la sua carriera tennistica in giro per il mondo. “Sono stato fortunato perché fin dall’inizio lei ha potuto viaggiare un po’ con me”, ha detto Arnaldi ad ATPTour.com all’inizio del Roland Garros 2026. “Venivamo da due paesi diversi, molto distanti tra loro, quindi abbiamo dovuto andare a convivere piuttosto in fretta”.

Getty Images

Mia Savio

Laurea a percorso da content creator

Mia Savio si è laureata nel 2024 al Royal Melbourne Institute of Technology. Oltre a lavorare come content creator ha aperto un profilo YouTube dove pubblica vlog delle sue routine di bellezza e stile, inaugurato coi Masters di Monte Carlo e Roma), come Paige Lorenze ha fondato un marchio di abbigliamento sportivo. Il brand si chiama OIVAS (Savio al contrario) e si ispira ai codici del tennis, lanciando una collezione total white ispirata a Wimbledon pur rivolgendosi a un pubblico femminile dedicato al pilates come anche Alice Campello.

Il primissimo incontro risale al 2022, a Perugia dove Mia Savio era arrivata per imparare meglio l’italiano e seguiva un corso intensivo nel capoluogo umbro, mentre Matteo Arnaldi giocava un torneo Challenger nella stessa città. “Ero alla School for Foreigners a Perugia per un corso di italiano e sono andata a vedere il Challenger perché mio padre aveva un paio di amici là, che ci hanno presentati”, ha svelato in un’intervista rilasciata a Ubitennis. Una chat e un incontro, qualche like e l’avvio di una storia seria che si è mutata nella proposta nel 2025, celebrata con un carosello su Instagram e un anello al dito.

Nozze imminenti… ma quando?

Delle nozze, che stanno preparando, Mia e Matteo hanno svelato pochi dettagli ammettendo, però, l’impegno investito nell’approfondire e documentarsi per effettuare le scelte più giuste in base alle loro esigenze e alle preferenze. “Ma lo faremo nella mia città natale, e questo è già un grande traguardo per me. Mi va bene così. Il resto lo può fare lei. Può scegliere, può pianificare tutto e io sono contento. Non voglio commettere errori. È il nostro giorno, ma è soprattutto il suo giorno, quindi deve renderlo perfetto. Moglie felice, vita felice”.