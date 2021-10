Chi è Sergey Karasev,arbitro russo per Italia-Spagna di Nations League

Sotto pressione per via dei recenti (e sgradevoli) episodi legati alla conduzione arbitrale, la Uefa ha deciso di risvolgere un’attenzione particolare all’arbitro e al suo ruolo. Così sarà anche per l’arbitro che dirigerà la semifinale di Nations League: sarà il russo Sergey Karasev il fischietto di Italia-Spagna, in programma il 6 ottobre alle ore 20:45 allo stadio San Siro di Milano. Ad affiancare il russo ci saranno Igor Demeshko e Maksim Gavrilin, mentre il quarto uomo sarà Sergei Ivanov. Dopo quanto accaduto durante Milan-Atletico Madrid, gara di Champions in cui è stato contestato anche l’operato della Var sarà centrale il ruolo dell’olandese Van Boekel, affiancato dal tedesco Christian Dingert.

Sergey Karasev è l’arbitro di Italia-Spagna di Nations League

L’arbitro designato, Sergey Karasev, non è un nome nuovo per gli Azzurri: è stato il quarto uomo della sfida tra azzurri e spagnoli alle semifinali di Euro 2020, vinto dalla Nazionale di Mancini, come ricorderete. In qualità di direttore di gara ha arbitrato, negli ultimi Europei, Italia-Svizzera, Germania-Ungheria e Olanda-Rep. Ceca. Allora la sua direzione di gara fu equilibrata, anche se in un torneo molto differente rispetto alla Nations League.

Nations League: Sergey Karasev, la carriera dell’arbitro di Italia-Spagna

Karasev, classe 1979, è un arbitro molto esperto e stimato anche nell’ambiente della Uefa che gli ha affidato incontri importantissimi non ultimo proprio l’Italia-Spagna di Euro 2020. Nella sua carriera ha totalizzato, tra impegni in Premier Liga e a livello internazionale 410 gare. Arbitro FIFA dal 2010, Karasev è stato designato dalla Uefa sia per gli Europei 2016 che per quelli disputati nel 2021, in cui ha diretto la partita degli ottavi di finale tra l’Olanda e la Repubblica Ceca, mentre nella fase a gironi è stato designato per Italia-Svizzera terminata 3-0 per gli Azzurri.

Nel 2018 è stato uno degli arbitri del Mondiale U20 2017, del Mondiale russo del 2018, alle Olimpiadi di Rio 2016: vetrine importanti per un fischietto che vanta già nel curriculum Champions League, Europa League, qualificazioni agli stessi trofei e addirittura la finale di Supercoppa Europea 2021, vinta dal Chelsea.

L’arbitro Karasev e l’Italia

L’esperienza internazionale di Karasev (internazionale dal 2010, dunque da 11 anni) lo ha portato a incrociare gli Azzurri in precedenza: per l’Italia il bilancio è positivo. Quattro partite e quattro vittorie per la Nazionale con Karasev direttore di gara.

Italia-Bulgaria 1-0 (2015, qualificazioni Euro 2016),

Israele-Italia 1-3 (2016, qualificazioni Mondiali 2018),

Italia-Grecia 2-0 (2019, qualificazioni Euro 2020),

Italia-Svizzera 3-0 (seconda partita fase a gironi Europei)

