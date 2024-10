Chi era Giulia Manfrini, la specialista di surf e snowboard morta in Indonesia trafitta da un pesce spada

La sconcertante tragedia ha sconvolto la comunità di Venaria Reale, presso Torino, da dove Giulia Manfrini aveva spiccato il volo: il toccante post del sindaco Fabio Giulivi.

Nella sua pagina Instagram, seguita da oltre 20mila follower, si presentava come “Surf & Snow Travel Expert”. E le due tavole, da surf e da snowboard, erano in effetti le sue passioni più grandi. Insieme ai viaggi. Giulia Manfrini, 36 anni, ha perso la vita in Indonesia in un modo atroce, sconcertante. Trafitta da un pesce spada mentre si allenava in acqua. Ecco chi era la specialista piemontese vittima di una tragedia alle isole Mentawai.

Giulia Manfrini, la passione per surf, snowboard e viaggi

Originaria di Venaria Reale, in provincia di Torino, Giulia Manfrini si era laureata in Giurisprudenza nel capoluogo piemontese, ma si era trasferita da diversi anni in Portogallo dove praticava e insegnava surf. D’inverno, invece, tornava spesso in Italia per coltivare l’altra sua passione-lavoro: lo snowboard, di cui era maestra. Qualche tempo fa aveva contribuito alla fondazione di un’agenzia di viaggi, la Awave Travel, specializzata appunto in viaggi a tema sportivo, rivolti agli appassionati di surf e snowboard.

Il tragico incidente: attaccata da un pesce spada in Indonesia

Proprio mentre si allenava alle Mentawai, non lontano da Sumatra, Giulia ha incontrato la morte. “Inaspettatamente un pesce spada è saltato addosso a Giulia Manfrini e l’ha colpita in pieno petto, secondo le informazioni che abbiamo ricevuto dal capo del sotto distretto di Southwest Siberut”, ha fatto sapere Lahmudin Siregar, responsabile della gestione dei disastri delle isole indonesiane. Il contatto con la lama del pesce ha provocato alla surfista italiana una ferita al petto di cinque centimetri. E purtroppo i soccorsi si sono rivelati inutili.

La tragedia alle isole Mentawai e i disperati tentativi di soccorso

Due turisti, Alexandre Ribas e Massimo Ferro, hanno assistito alla scena e hanno trasportato la specialista italiana a riva, a nuoto. La donna è stata poi portata d’urgenza al Centro Sanitario Pei Pei Pasakiat Taileleu, dove però non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. La notizia della sua prematura scomparsa, avvenuta nella mattinata di venerdì, ha lasciato comprensibilmente attoniti tutti coloro che la conoscevano. A giugno, per giunta, un altro famoso surfista e attore, Tamayo Perry, aveva perso la vita alle Hawaii, in seguito all’attacco di uno squalo.

Giulia Manfrini, il doloroso ricordo del sindaco di Venaria Reale

Il sindaco di Venaria Reale, Fabio Giulivi, ha ricordato Giulia Manfrini con un post su Facebook su cui è convogliato il cordoglio di tutta la comunità venariese: “La notizia della sua morte ci ha lasciati sconvolti e ci fa sentire impotenti davanti alla tragedia che l’ha strappata alla vita così prematuramente”. E ancora: “E così, nel pieno della vita, viene a mancare ai suoi cari in modo così tragico nell’Oceano Pacifico. Alla mamma Chiara, al papà Giorgio e a tutte le persone che le hanno voluto bene l’abbraccio commosso mio e di tutta la Città”.