Chi era Matteo Doretto, il giovane campione rally morto durante i test in Polonia

Una tragedia scuote il mondo dei rally: muore in un incidente Matteo Doretto. Era una giovane promessa della disciplina, con già un trofeo importante in bacheca. E il suo destino ricorda quello di altri sfortunati rallisti

Nelle ultime ore il mondo dei rally è stato scosso da una notizia tragica, ovvero la scomparsa di Matteo Doretto, vittima di un incidente durante i test pre-evento del Rally di Polonia, quarto appuntamento dell’ERC (Campionato Europeo Rally) in programma il 13-15 giugno.

La dinamica dell’incidente di Matteo Doretto

Dalle ricostruzioni che stanno circolando sui media, Doretto e il suo navigatore Samuele Pellegrino stavano svolgendo la sessione di prova sugli sterrati nella zona di Elganowo, nel nord del Paese, a bordo della loro Peugeot 208 Rally4 preparata dal team MS Munaretto.

L’equipaggio ha perso il controllo della propria vettura uscendo fuori strada e finendo contro un albero. L’impatto è stato fatale per il pilota, mentre Pellegrino è uscito dalla vettura sulle proprie gambe. Immediati i soccorsi, con i tentativi di rianimazione per Doretto che però sono stati vani.

Chi era Matteo Doretto, già campione CIAR Junior

Una tragedia che colpisce l’ACI Rally Team Italia, la squadra di giovani talenti che ogni anno ACI Sport presenta e segue nelle competizioni nazionali ed internazionali. Doretto era inoltre il campione del CIAR Junior regnante, ovvero la competizione italiana assoluta rally per i giovani piloti.

Classe 2003 (per la precisione nato il 3 ottobre ad Azzano Decimo, in provincia di Pordenone), il 21enne aveva conquistato in virtù del titolo nazionale la possibilità di disputare la sua prima stagione all’estero sulla 208 Rally4.

Per Doretto si è aperta la possibilità di competere in particolare all’interno del FIA Junior European Rally Championship, competizione per i più giovani all’interno della serie continentale, come portacolori di ACI Team Italia. Dopo il settimo posto di categoria nel primo appuntamento del Rally Sierra Morena, in Spagna (e con Andrea Budoia alle note), Doretto ha poi ottenuto un ottimo terzo posto nell’ERC Junior al successivo Rally di Ungheria, al debutto europeo su sterrato.

Con Pellegrino quest’anno aveva condiviso anche due appuntamenti italiani, Il Rally Il Ciocco (terminato anzitempo per un incidente) e il Rally 2 Valli, in entrambi i casi in corsa nella categoria Due Ruote Motrici. La carriera rallistica del pordenonese era iniziata nel 2022, nelle competizioni nazionali, per poi ottenere il citato trionfo nel CIAR Junior nel 2024.

La scomparsa di Doretto a poche settimane da quelle di Roberts. E quel parallelo con Craig Breen

La scomparsa di Doretto segue a poche settimane di distanza quella di Dai Roberts, navigatore gallese morto a 39 anni nel corso del Jim Clark Rally in Scozia. Roberts era inoltre il fratello di Gareth, noto a tutti gli addetti ai lavori come Jaffa ed anch’egli copilota. Ma anch’egli spirato in un incidente, avvenuto nel 2012 alla Targa Florio.

In quell’occasione dettava le note a Craig Breen, pilota che fu segnato da quella tragedia e che ebbe modo nella sua carriera, che lo portò anche nel WRC con Citroen, M-Sport e Hyundai Motorsport, a ricordare l’amico.

Ma anche l’irlandese, in un beffardo destino che lo accumuna ai suoi sfortunati colleghi, scomparve in un incidente, avvenuto il 13 aprile 2023 mentre, in vista del Rally di Croazia, stava svolgendo con la sua Hyundai i20 N Rally dei test. Proprio come Doretto.