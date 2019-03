Chiariello: Scudetto Juve da vergogna, gioca da voltastomaco

Ha visto una partita diversa da quella degli altri Umberto Chiariello. Per il giornalista di Canale 21 il Napoli ha battuto una Juve che gioca alla viva il parroco e nel suo editoriale va giù duro: “Per me il Napoli ha vinto 1-0. In 10 contro 10 il Napoli non ha dominato, ma stra-dominato. C’è fame di Scudetto, ma ve lo dico chiaramente: se dovessimo vincere uno Scudetto come lo sta vincendo la Juve mi vergognerei perché ho visto una squadra che ha giocato come il Frosinone, buttando il pallone avanti alla viva il parroco senza costruire nulla. In 10 contro 10 è stata dominata e se gioca così ha poche possibilità in Europa”.

CR7 TUFFATORE – Poi aggiunge: “Ha ragione Sacchi nel dire Allegri che così non vincerà mai. Mi fa venire il voltastomaco, non giocano a calcio, ha sfruttato la superiorità numerica ma con una punizione e poi un’altra palla inattiva, altro non c’è. Ronaldo non pervenuto, anzi pervenuto nella piscina della Cagnotto. Indecente vedere un campione così buttarsi solo per terra, a me piace il calcio e ho visto una squadra giocare ed un’altra non far giocare”.

IL ROSSO A MERET – Infine il caso arbitrale più contestato: “L’espulsione di Meret non c’è, la cosa fondamentale è una: Ronaldo vola prima di arrivare all’impatto, eventuale impatto, non si può dire l’idiozia dell’intenzione perché non è prevista nel regolamento. E’ tutto ridicolo, quando c’è la Juve si trovano le scuse peggiori. Il rigore di Alex Sandro è stato poi compensatorio. Io voglio vedere calcio, non arbitri che ‘apparano’ le partite! Se si fosse giocato a calcio, il Napoli ora vale 3 volte la Juve”.

SPORTEVAI | 04-03-2019 11:14