Chiellini: "Bonucci al Milan? Sapevo che era un errore"

23-10-2021 13:52

Giorgio Chiellini in un’intervista a Dazn è tornato a parlare del trasferimento di Leonardo Bonucci al Milan nel 2017: “Ci rimasi male, gli scrissi un messaggio in privato. Le scelte della vita vanno accettate, ma sapevo che stava facendo un errore: il Milan di allora, con tutto il rispetto, non era il Real Madrid, né il Milan di adesso. Andarci oggi sarebbe diverso, in quel periodo invece Leo ha fatto un passo indietro in un momento di difficoltà”.

“Se il mese prima fossimo andati in vacanza insieme, forse non sarebbe andato via… gli avrei fatto capire che stava facendo un errore. Ora inseparabili anche fuori dal campo? Beh, abbiamo anche le nostre famiglie…”, ha continuato il difenore della Juventus.

