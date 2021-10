Chiellini: "Non parliamo dell'arbitro, pensiamo a noi"

Il capitano dell’Italia Giorgio Chiellini ha commentato il ko degli Azzurri con la Spagna: “Dispiace aver perso proprio a Milano però c’è orgoglio per questa striscia. Sapevamo che sarebbe stata difficile, avevamo predicato pazienza e lucidità e dobbiamo accelerare nelle fasi della partita una squadra che ti mette in difficoltà. Oggi c’è mancato. Potevamo continuare questa fantastica striscia ma è un passaggio importante di crescita in vista del mondiale”.

“Non siamo riusciti a gestire le fasi della partita anche in cui la Spagna gioca meglio per poi giocarcela fino alla fine. Sono tanti i passaggi che oggi ci devono servire da insegnamento. Quello che abbiamo fatto a luglio, soffrire insieme, è mancato oggi. Siamo stati troppo precipitosi di voler recuperare i palloni e dovevamo accettare di trovare una squadra più forte come la Spagna”.

Il rosso a Bonucci: “Non parliamo dell’arbitro, pensiamo a quello che potevamo fare meglio noi”.

OMNISPORT | 06-10-2021 23:37