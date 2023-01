Chieri e Busto Arsizio, altri sorrisi italiani in Europa

18-01-2023 23:29

La notte d’oro del volley femminile italiano in Europa si completa con i successi di Chieri e Busto Arsizio in Challenge Cup e Coppa Cev , pendant delle convincenti vittorie di Conegliano e Milano in Champions League.

Le piemontesi si sono qualificate per i quarti di finale di Challenge Cup bissando in trasferta il successo sul Panathinaikos , sconfitto 3-2 (25-14; 20-25; 25-19; 22-25; 15-10) nel ritorno degli ottavi di finale dopo il netto 3-0 in Italia.

Trascinatrici le solite Kaja Grabelna, autrice di 19 punti e Francesca Villani (17), le avversarie ai quarti di finale saranno le olandesi del Sliedrecht Sport.

Busto Arsizio si è invece qualificata in carrozza per i playoff di Coppa Cev, dopo il 3-0 rifilato in casa al Maribor , già sconfitto con lo stesso risultato nell’andata in Slovenia. Parziali eloquenti, 25-11, 25-14, 25-17, per una partita mai in discussione: troppo evidente il gap tra le Farfalle di coach Musso, che si è permesso il lusso di tenere a riposo Olivotto e Omoruyi, e le avversarie.

Best scorers Valeria Battista e Alice Degradi, autrici di 10 punti a testa. Ora le lombarde sono attese dai playoff, ultimo ostacolo prima dei quarti di finale, ai quali prenderanno parte anche le escluse dalla Champions League), dove affronteranno le turche del THY Istanbul.