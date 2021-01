Chiesa: "Nessun problema muscolare"

Federico Chiesa è stato il protagonista della serata: autore di una doppietta nel 3 a 1 contro il Milan.,

Ai microfoni di Sky Sport rassiura sul’infortunio che lo ha visto abbandonare campo: “Sto bene, ho avuto un problema all’anca ma niente di muscolare. Già da domani al lavoro, nulla di serio. Mi sono fatto male da solo, purtroppo ho dovuto lasciare il campo perchè non correvo bene e ho chiesto al mister la sostituzione. Vizio del gol? Più che altro è la continuità di prestazione, lo scorso anno alternavo molto le mie prestazioni. I senatori ti spiegano che anche se non segni devi giocare per la squadra devi sudare. Così arrivi ad alti livelli, poi i gol sono una cosa in più”.

OMNISPORT | 06-01-2021 23:49