Chievo, Djordjevic: "Abbiamo rialzato la testa"

Il campionato di Serie B è lungo, snervante, sembra non finire mai e questo permette a tante squadre di potersi insediare nella corsa palyoff anche fino all’ultimo momento. Uno dei requisiti fondamentali per fare bene nel campionato cadetto è prorio quello di saper gestire le forze e arrivare allo sprint finale con le pile cariche per tantare il colpo di coda perfetto.

Ci sta provando il Chievo Verona anche se con fortune alterne. Il campionato dei gialloblu non è mai decollato veramente e i clivensi sono da tempo nell abagarre delle squadre che si giocheranno un posto nella post season. Una sola vittoria nelle ultime cinque partite ha un pò frenato le ambizioni dei veneti che però hanno ancora a disposizione un paio di mesi per il famoso finale a tutto gas. A cominciare dal match casalingo di venerdi sera contro la Spal, un vero e proprio spareggio play off. A dire la sua sulle colonne de L’Arena è intervenuto l’attaccante Filip Djordjevic autore fin qui di 4 reti.

“Abbiamo vissuto tra alti e bassi. Ci stiamo riprendendo. Si è vissuto un lungo periodo di imbattibilità e di fiducia. Poi, dopo il ko con il Monza, è arrivata la flessione. Ma, dentro a un campionato, succede anche questo. Ma conta il presente. Ho avuto qualche problema fisico. Ma sono ancora in tempo per poter essere determinante. Mi sento bene, ho fiducia. Posso dare il mio contributo. Le favorite per la serie A? A oggi Empoli e Lecce. Ma mi pare che il Chievo abbia rialzato la testa, consegnando segnali positivi”.

OMNISPORT | 31-03-2021 12:17