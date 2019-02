Chirico brucia Scaroni: Il Milan ora vale il Nottingham in Europa

E’ venuta la mosca al naso a Marcello Chirico quando ha sentito le parole di Scaroni al neo Milan club Montecitorio inaugurato proprio dall’attuale presidente rossonero: «Siamo di gran lunga il club Italiano con più fan al mondo, la Juventus non la vediamo nemmeno – ha detto il presidente del Milan -. Il numero di fan è proporzionale alle vittorie in Champions, non c’entra niente lo scudetto. Abbiamo dei tifosi che invecchiano un po’, perché i tifosi giovani li conquisti vincendo in Europa». Il giornalista de Il Bianconero e volto noto di 7Gold ha replicato per le rime: “Sul numero dei tifosi delle squadre italiane sparpagliati intorno al globo ne ho sentite di ogni. Berlusconi, una volta, sparò che solo in Cina ci fossero 242 milioni di tifosi milanesi, contati come non si sa. Numeri molto vaghi, ai quali il numero 1 milanista ha poi aggiunto il solito evergreen cui ricorre ogni tifoso del Milan quando non ha argomenti: le 7 Champions, ottima scusa per disprezzare i trofei altrui. In questo caso, gli scudetti. Da quando il Milan non ne vince più, l’ultimo risale al 2011 (con Allegri), a Milano – e non solo – hanno deciso che non valgono più. “Ormai i titoli nazionali perdono peso in favore delle competizioni europee: meglio qualificarsi tre volte in Champions piuttosto che vincere uno scudetto”, dichiarò in un’altra occasione sempre Scaroni.

LA CHAMPIONS IN TV – “Mi domando allora perché il Milan si iscriva ancora al campionato, solo per conquistare un accesso alla Coppa Campioni? Come scusa regge davvero poco. A Quello di Scaroni mi pare più un intenso e malcelato rosicamento piuttosto che un reale disinteresse per lo scudetto. Quanto poi all’Europa e al numero di fans proporzionale alle vittorie, Scaroni una cosa giusta l’ha detta: quelli del Milan stanno invecchiando. Un bambino di 8 anni finora ha visto stravincere in Italia solo una squadra, la Juventus, e assistito a 2 finali di Champions dove l’avversario italiano di Barcellona e Real non era il Milan. Letteralmente sparito da ogni competizione continentale. Un po’ come il Nottingham Forrest, con 2 Coppe Campioni in bacheca e ora nella Serie B inglese. E’ probabile (non sicuro) che il Milan possa tornare a partecipare alla Champions molto prima del Nottingham, al momento però manca da 5 anni dalla massima competizione europea e Scaroni è costretto a guardarsela seduto sul divano di casa anziché dalla tribuna di San Siro. Insieme all’Europa League”.

IL RADAR – “Il Real Madrid, che di Champions ne ha vinte 13 e di Liga ben 33 (contro i soli 18 scudetti rossoneri), negli ultimi 7 anni in Spagna ha vinto solo 1 campionato ma vinto 4 finali di Champions. Il Real c’è sempre. E la Juventus dei (soli) 36 scudetti è pure lei sempre lì. Il Milan è sparito dai radar, in Italia così come all’estero”

SPORTEVAI | 15-02-2019 14:01