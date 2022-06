Chris Horner non si fida della crisi della Ferrari

15-06-2022 23:46

Dopo i primi tre GP del Mondiale 2022, nei quali Max Verstappen ha collezionato due ritiri, neppure il più ottimista dei tifosi della Red Bull avrebbe potuto immaginare che la scuderia di Milton Keynes si sarebbe presentata alla vigilia del 9° appuntamento del campionato con i propri piloti ai primi due posti della classifica piloti e con 80 punti di vantaggio in quella costruttori.

Questo è però lo scenario prima del GP del Canada, complice la crisi di risultati della Ferrari, con Charles Leclerc ritirato a Barcellona e a Baku per la rottura del motore e Verstappen capace di vincere quattro GP degli ultimi cinque, dominio inframmezzato dal solo acuto del compagno Sergio Perez a Montecarlo.

Eppure il team principal della Red Bull Chris Horner sembra non fidarsi dei guai di Maranello e, in un’intervista a ‘Motorsport.com’, si è detto sicuro che presto la Ferrari sarà competitiva anche in gara e non solo in qualifica:

“La Ferrari può contare su una vettura molto veloce, fino ad oggi ogni GP è stato lottato quasi alla pari. Senza il problema al motore di Leclerc credo che sarebbe andata nello stesso modo anche a Baku”.

Horner vede quindi una Ferrari pienamente in corsa, nonostante il rischio concreto di penalità qualora Leclerc dovesse ricorrere alla quarta power unit della stagione: Risolveranno i loro problemi, non ho dubbi su questo, anche se questo li porterà a scontare delle penalità nel corso del campionato. Il Mondiale è ancora lungo e tutto può cambiare, come abbiamo visto nell’ultimo mese e mezzo. Noi siamo stati bravi ad approfittare di queste situazioni, ma nulla ancora è deciso”.