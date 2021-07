Ciclismo, Cassani e Dagnoni soddisfatti dell’approccio azzurro

Le speranze azzurre di podio nella gara in linea vinta da Richard Carapaz si sono infrante nel finale lungo la discesa da Mikuni Pass quando Alberto Bettiol è stato costretto ad alzare bandiera bianca per i crampi.

La corsa olimpica, dunque, si è risolta con un nulla di fatto per i colori italiani, un risultato questo che non ha impedito a Davide Cassani di sottolineare e congratularsi coi suoi corridori per la lettura e l’interpretazione complessiva della prova.

“Peccato per i crampi di Alberto Bettiol. Non sappiamo per quale motivo siano venuti, soprattutto in un tratto di strada in cui era discesa ed è stato costretto a smettere di pedalare” ha affermato il tecnico azzurro.

“Sono orgoglioso dei miei azzurri, hanno dato il massimo. Sapevamo di non essere i favoriti, ma abbiamo interpretato un’ottima corsa. Ora ci aspetta la crono e sarà piuttosto dura. Bettiol avrà la possibilità di riscattarsi e con Filippo Ganna sapremo fare bene”.

Sostanzialmente dello stesso avviso il presidente della Federiciclismo Cordiano Dagnoni, il quale ha applaudito il comportamento in gara di Nibali e compagni.

“Sono soddisfatto del lavoro della squadra ed i piani prestabiliti sono stati seguiti fedelmente. I corridori sono andati anche bene. Bettiol ha detto di non essere stanco, stava ancora bene. Purtroppo, i nostri sogni di medaglia sono andati in frantumi, anche se la squadra azzurra è sempre temuta”.

OMNISPORT | 24-07-2021 17:21