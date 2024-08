Parigi 2024, italiani in gara oggi 2 agosto: a che ora la semifinale di Musetti vs Djokovic e il doppio Paolini-Errani

Il programma di oggi, venerdì 2 agosto, alle Olimpiadi di Parigi 2024, con gli italiani in gara. Spiccano le semifinali di tennis con Musetti e il doppio Paolini-Errani, e le finali nel canottaggio, dove i nostri azzurri si giocheranno una chance di medaglia

Saranno 23 le finali in programma oggi, venerdì 2 agosto, alle Olimpiadi di Parigi. E gli italiani anche oggi si rimetteranno in gioco, a partire da Musetti impegnato in semifinale contro Djokovic e dal duo Paolini-Errani anch’esso in corsa per una medaglia, ma nel doppio. E ancora, vedremo il ritorno di un medagliato delle precedenti edizioni, l’atletica entrerà nel vivo delle gare allo stadio e assisteremo alle finali di canottaggio e tuffi, mentre il nuoto e la scherma proseguono il loro programma.

Italiani in gara oggi venerdì 2 agosto: riecco Rossetti nel tiro a volo, il tiro con l’arco coppie miste agli ottavi e Manassero nel golf

In mattinata il campione olimpico di Rio 2016 Gabriele Rossetti inizierà il proprio cammino per tornare a nuovi fasti nel tiro a volo, specialità skeet, assieme a Tammaro Cassandro. Nel tiro con l’arco invece il plurimedagliato olimpico Mauro Nespoli disputerà gli ottavi di finale contro la Francia assieme a Chiara Rebagliati, nella specialità delle coppie miste. Da non perdere poi nel golf il più giovane vincitore dell’European Tour e del BMW PGA Championship, Matteo Manassero, impegnato nel secondo giro dello Stroke Play individuale; in gara anche Guido Migliozzi.

Oppo e Soares e Codato e Comini in finale nel canottaggio, Marsaglia e Tocci nei tuffi

Per quanto riguarda gli sport sulle acque, segnaliamo nel canottaggio la finale B del Due di Coppa Pesi Leggeri Maschile con Stefano Oppo e Gabriel Soares, mentre nel Due Senza avremo in finale Giovanni Codato e Davide Comini. Sempre parlando di sport acquatici e di finali, da non perdere la sfida per le medaglie nei tuffi, con il trampolino 3 metri sincro dove Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci lotteranno per un posto sul podio.

Scherma: tocca alla squadra di spada maschile

Prosegue poi la scherma con i quarti di finale della spada maschile che vedranno protagoniste le squadre. Per l’Italia calcheranno la pedana Gabriele Cimini, Davide Di Veroli, Andrea Santarelli e Federico Vismara. Nella boxe, funestata da eliminazioni clamorose e da infinite (quanto inutili, pretestuose ed ideologiche) polemiche sui nostri avversari, le speranze italiane si riversano oggi su Diego Lenzi, che nella categoria dei +92 kg affronterà il tedesco Nelvie Raman Tiafack.

L’Italia del tennis vuole scrivere la storia alle Olimpiadi con Musetti e Paolini/Errani

Nel tennis, dopo il successo contro uno spento campione olimpico di Tokyo Zverev il nostro Lorenzo Musetti approda nella semifinale del torneo singolare, dove affronterà Novak Djokovic, ieri vincente contro Tsitsipas. E non dimentichiamo un’altra semifinale tennistica, quella del doppio con Jasmine Paolini e Sara Errani alle prese con le rivali ceche Muchova e Noskova.

Gli italiani in gara nell’atletica allo Stade de France

Negli sport di squadra segnaliamo il Setterosa, appeso ad un filo dopo la sonora sconfitta contro gli USA e che oggi se la vedrà contro la Grecia. Infine, l’atletica: dopo il prologo con la marcia, che purtroppo per l’Italia ha riservato delle delusioni nonostante l’impegno delle nostre punte di diamante della disciplina, oggi si inizia a gareggiare con le batterie allo Stade de France. Tra le italiane in competizione da oggi, ecco la campionessa europea dei 5.000 e 10.000 metri Nadia Battocletti, alle prese con la batterie della distanza più breve del suo palmarés continentale (e nei 5.000 ci sarà anche Federica De Buono). E a proposito di titoli europei, il bronzo di Roma 2024 Zaynab Dosso approccerà il cammino nei 100 metri.

Ancora, citiamo Daisy Osakue con le qualificazioni del lancio del disco, Pietro Arese, Ossama Meslek e Federico Riva nei 1500 metri, e nel getto del peso Zane Weir e il campione europeo e vicecampione del mondo Leonardo Fabbri. Per la cronaca, oggi si disputerà una sola finale, quella dei 10.000 metri uomini.

Parigi 2024, tutti gli italiani in gara oggi venerdì 2 agosto

09.00 GOLF – Stroke Play individuale maschile, secondo giro (Guido Migliozzi, Matteo Manassero)

09.30 TIRO CON L’ARCO – Coppie miste, ottavi di finale (Italia-Francia)

09.30 TIRO A VOLO – Skeet maschile, qualificazioni (75 piattelli) (Tammaro Cassandro, Gabriele Rossetti)

10.00 BEACH VOLLEY – Fase a gironi maschile (Alex Ranghieri/Adrian Carambula)

10.00 JUDO – +78 kg femminili, eliminatorie (Asya Tavano)

11.00 TUFFI – Trampolino 3 metri sincro maschile, finale (Lorenzo Marsaglia / Giovanni Tocci)

11.10 ATLETICA – 1500 maschili, batterie (Pietro Arese, Ossama Meslek, Federico Riva)

11.17 NUOTO – 200 misti femminili, batterie (Sara Franceschi)

11.40 NUOTO – 800 stile libero femminili, batterie (Simona Quadarella)

11.50 ATLETICA – 100 femminili, batterie (Zaynab Dosso)

12.00 TENNIS – Singolare maschile, Musetti; Doppio femminile, Errani/Paolini

12.00 CANOTTAGGIO – Doppio pesi leggeri maschile, Finale A (Stefano Oppo e Gabriel Soares)

12.03 NUOTO – Staffetta 4×100 misti mista, batterie (Italia)

12.05 VELA – Dinghy misto, regate (Elena Berta / Bruno Festo)

12.15 VELA – Dinghy femminile, regate (Chiara Benini Floriani)

13.30 SCHERMA – Spada a squadre maschile, quarti di finale (13.30 Italia-Rep.Ceca)

15.30 CANOA SLALOM – Kayak cross maschile, time trial (Giovanni De Gennaro)

15.35 VELA – Dinghy maschile, regate (Lorenzo Brando Chiavarini)

15.35 PALLANUOTO – Fase a gironi femminile: Grecia-Italia

16.40 CANOA SLALOM – Kayak cross femminile, time trial (Marta Bertoncelli, Stefanie Horn)

17.38 BOXE – +92 kg maschile, quarti di finale (17.38 Diego Lenzi)

18.10 ATLETICA – 5000 femminili, batterie (Nadia Battocletti, Federica Del Buono)

18.15 ATLETICA – Salto triplo femminile, qualificazioni (Ottavia Cestonaro, Dariya Derkach)

18.55 ATLETICA – Lancio del disco femminile, qualificazioni (Gruppo A) (Daisy Osakue)

19.10 ATLETICA – 4×400 mista, batterie (Italia)

19.45 ATLETICA – 800 femminili, batterie (Elena Bellò, Eloisa Coiro)

20.10 ATLETICA – Lancio del peso maschile, qualificazioni (Leonardo Fabbri, Zane Weir)