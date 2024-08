Parigi 2024, il post del Coni per Carini scatena il caos: la rivelazione dei cronisti Rai e il sogno svanito

“Siamo tutti con te” recita il post di Italia Team, canale del Coni, che si schiera al fianco di Angela Carini dopo la decisione di ritirarsi nel match contro la pugile algerina Imane Khelif

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Tre giorni in cui è cambiato tutto, tre giorni che hanno investito in pieno Angela Carini che alla fine si è vista sfuggire un sogno dalle mani che non riusciva più a stringere. Una lunga preparazione durata tre anni, una qualificazione arrivata con grande sacrificio qualche mese fa e poi al momento decisivo non ha potuto godersi neanche il suo momento olimpico. Tre giorni in cui è cambiato tutto quando sono cominciate le polemiche sull’identità sessuale di Imane Khelif, donna nata con iperandroginismo che con un soffio di disinformazione è diventata trans.

Carini: il post di Italia Team fa discutere

Il ritiro dal match di Angela Carini fa discutere, e lo farà ancora a lungo. Il tema è delicato e complesso e negli ultimi tre giorni non è stato neanche affrontato nel modo migliore. Italia Team, il canale del Coni, si limita a pubblicare la foto dell’azzurra in ginocchio e la scritta “Tutti con te”. Una scelta però che finisce per essere criticata dai social che condannano la decisione della napoletana di lasciare il ring anche se lei è la prima vittima di una situazione che è diventata più grande di lei nel giro di poche ore con la politica che ha preso il sopravvento e una battaglia ideologica che con il ring non aveva niente a che vedere.

La rivelazione dei telecronisti Rai

Angela Carini negli ultimi tre giorni si è ritrovata al centro delle polemiche e subito prima dell’incontro sono stati Davide Novelli e Oscar Damiani, telecronista e commentatore delle gare di pugilato che rivelano: “Ci dicevano prima del match dallo staff azzurro che Angela ha vissuto con molta tensione, il peso e le polemiche delle ultime 24 ore”. Una rivelazione che si è vista anche sul ring, l’azzurra ha giurato che la sua decisione di non continuare era dovuta solo al colpo al naso e al dolore che provava, ma le sue parole sul ring “Non è giusto” e la decisione di non stringere la mano all’avversaria lasciano aperti molti dubbi.

Angela Carini: tre giorni per perdere un sogno

Il sorteggio del torneo di pugilato risale a una settimana fa ma fino a tre giorni fa tutto sembrava essere nella norma. La situazione di Imane Khelif rimane senza dubbio particolare ma l’algerina ha già combattuto e perso a Tokyo uscendo sconfitta dai quarti di finale contro l’irlandese Harringon (impegnata a Parigi in una classe diversa di peso). Negli ultimi giorni però sfruttando disinformazione e forse la voglia di una battaglia ideologica, il caso è diventa decisamente politica e non più sportiva. Una situazione che ha finito per travolgere Angela Carini, che partita con entusiasmo e voglia di fare bene si è ritrovata in una situazione più grande di lei e che forse non è riuscita a gestire dal punto di vista psicologico. Le resta un sogno svanito, anzi spento da altri che con lo sport hanno poco a che vedere.