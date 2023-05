Ciclismo: Cavendish si ritira alla fine del 2023

L'annuncio dovrebbe venire ufficializzato domani, nel secondo giorno di riposo del Giro d'Italia. L'anticipazione è della Gazzetta dello Sport

21-05-2023 12:02

Alla fine della stagione 2023 Mark Cavendish appenderà la bici al chiodo. L’annuncio dovrebbe arrivare domani in conferenza stampa nel secondo giorno di riposo del Giro d’Italia , ma la Gazzetta dello Sport anticipa la notizia. Il britannico dell’Astana proprio oggi festeggia i suoi 38 anni.

Cavendish è primatista di vittorie tra i corridori su strada, con 161 successi. E il palmares è difficilmente imitabile: Mondiale 2011, Sanremo 2009, 53 tappe nei grandi giri così suddivise (16 al Giro, 34 al Tour, 3 alla Vuelta). In pista, conta tre titoli mondiali nell’Americana e l’argento nell’Omnium ai Giochi olimpici di Rio de Janeiro dietro al nostro Elia Viviani.

Originario dell’Isola di Man, Mark ha firmato quest’anno in extremis con l’ Astana con l’obiettivo di andare a caccia del record di vittorie al Tour de France: gliene basterà una per superare un mito come Merckx, che adesso è appaiato con 34. In questo Giro d’Italia, Cavendish finora ha ottenuto un quarto posto a Salerno e un terzo a Tortona. Inutile sottolineare come cerchi la vittoria numero 17 nella corsa rosa per allungare ulteriormente la striscia di successi nei tre principali giri. Anche se finora, proprio al Giro, spesso è caduto o ha finito attardato. Ha comunque detto di avere fiducia nell’Astana, nei suoi compagni di squadra. E in ogni caso, probabilmente, la corsa rosa è solo l’antipasto della Grande Boucle per lui. Gli serve per affinare la forma.