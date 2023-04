Ciclismo, Freccia del Brabante: vittoria per Silvia Persico

L'azzurra ha conquistato l'ottava edizione in volata contro la vincitrice dell'anno scorso, ossia Demi Vollering

12-04-2023 17:27

Silvia Persico ha vinto l’ottava edizione della Freccia del Brabante. Per l’azzurra della Uae Team Adq si tratta del quarto successo in carriera, il secondo vero dopo quello alla Vuelta dell’anno scorso. A Overijse, dopo 141,2 chilometri, Persico è stata capace in volata di superare la campionessa in carica, ossia Demi Vollering, del Team Sd Worx. Al terzo posto la campionessa tedesca della Movistare, Liane Lippert. Più staccate le altre, regolate allo sprint da Elisa Chabbey, che ha preceduto Shirin van Anrooij e Marlen Reusser. Nona un’altra italiana, Soraya Paladin, della Canyon/Sram Racing.