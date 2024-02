Ciclismo: Miguel Lopez era dopato al Giro, il retroscena e i whatsapp che lo inchiodano, Superman come Armstrong

Miguel "Superman" Lopez avrebbe assunto menotropina in occasione del Giro d'Italia 2022, che per lui durò solo quattro giorni: ecco che cosa è emerso

04-02-2024 10:00

Miguel Ángel López, ciclista colombiano anche noto come Superman, era dopato al Giro d’Italia 2022. A sostenerlo è il quotidiano spagnolo As, che ha avuto accesso al verbale della Guardia Civil da cui emerge che il classe 1994 sudamericano avrebbe consumato menotropina, una sostanza vietata. Il ciclista era stato sospeso in precedenza ma ora la condanna appare certa.

Miguel Ángel López dopato al Giro 2022: le ultime rivelazioni

Il Giro 2022 di Superman durò pochissimo: solo quattro tappe prima del ritiro. Sul caso López sta facendo luce la Guardia Civil e dalle indagini è venuto fuori che fu il medico Marcos Maynar a prescrivere la menotropina al ciclista, poi fornita direttamente in Ungheria, da cui prese il via la Corsa Rosa, da Vicente Belda García, che lavorava come massaggiatore per l’Astana, team del colombiano.

Ricordiamo che Miguel Ángel López è stato sospeso provvisoriamente lo scorso luglio dall’Unione ciclistica internazionale (UCI), in attesa che i tribunali spagnoli facessero il loro corso. Questa, all’epoca della decisione, la replica di Superman sui social: “Tutti i miei test antidoping sono sempre stati negativi. Non ho mai ricevuto, utilizzato o richiesto alcuna sostanza vietata”.

Lotta al doping, la presunta rete smantellata in Spagna

Nel 2022 il Nucleo Operativo Centrale della Guardia Civil ha smantellato una (presunta) rete dedita al doping nella città spagnola di Caceres, che avrebbe come leader proprio il dottor Marcos Maynar, che lavora presso la Facoltà di Scienze dello Sport dell’Università di Extremadura, e nella quale sarebbero coinvolti anche diversi ex ciclisti come Ángel Vázquez Iglesias e Luis Vicente Otín, oltre ad altre figure di spicco come il dirigente Vicente Belda Vicedo e suo figlio.

Superman come Armstrong: Lopez e i messaggi su Whatsapp

Ogni volta che si associa il doping al ciclismo il pensiero volge quasi in automatico a Lance Armstrong, squalificato a vita e privato dei sette Tour de France vinti tra il 1999 e il 2005. Nel caso di Miguel Ángel López, che vanta un doppio terzo posto conquistato nel 2018 al Giro d’Italia e alla Vuelta di Spagna, grazie alle intercettazioni è stato scoperto che il ciclista aveva rapporti col medico già dal 2022 e che la menotropina veniva chiamata con un nome in codice (ad esempio “olio di cocco”).

Nel dettaglio, inviò la sostanza a Superman tramite il massaggiatore e la somministrazione endovenosa sarebbe avvenuta il 3 o 4 maggio (la prima tappa del Giro d’Italia era in programma il 6 maggio). L’iniezione, riferisce As, causò un’infiammazione a Lopez, che poi si ritirò al quarto giorno. In un messaggio inviato dal medico datato 1 maggio si legge: “Ti mando ciò che ti serve per il Giro. Controllalo attentamente e se hai domande, chiedi”. In quei giorni, sia precedenti alla partenza della corsa che appena dopo il ritiro, sono stati diversi gli scambi Whatsapp tra i due, tutti pubblicati da As.