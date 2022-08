Villa e i piani per l'Europeo: "Ganna non ci sarà"

02-08-2022 10:12

Mancano meno di 10 giorni agli Europei di Ciclismo su pista in programma dall’11 al 16 agosto. A parlare dell’evento e della rassegna il C.T Marco Villa.

Su Ganna non dà certezze: “Ad oggi non sono in programma, aveva intenzione di fare la prova su strada ma non so che cos’abbia deciso. Lasciamo stare per quanto riguarda la pista e prepariamo bene i Mondiali. Verrà in pista ad allenarsi nei prossimi giorni per finalizzare il lavoro su strada”.

E poi su cosa fare a Monaco: “Puntiamo a fare bene come sempre. In settimana faremo qualche prova, non è detto che qualche giovane Under23 possa entrare a far parte del quartetto visto che mancheranno Ganna, Consonni e Milan e quindi è un’occasione per i giovani sia per farsi vedere sia per correre con corridori esperti come Lamon e Bertazzo”.

Spazio anche al quartetto femminile che potrebbe essere pronto per vincere anche un Mondiale: “Erano già pronte allo scorso Mondiale, ci sono andate vicino. Nelle Coppe del Mondo hanno dimostrato di essere competitive e quindi secondo me fanno ben sperare. Anche i risultati che vediamo su strada sono un segnale che anche le ragazze stiano facendo lo stesso percorso dei ragazzi verso Tokyo 2020. Non hanno niente da invidiare al quartetto maschile”.

Villa poi si sofferma anche su Elisa Balsamo: “Io la conosco bene da quest’anno, prima la vedevo solo da esterno. Mi ha sorpreso molto, ci sono tante cose che le riescono facili e anche a cronometro ha dei tempi che possono portarci a Parigi con ottimi risultati. Però ci sono delle avversarie altrettanto forti, come Alzini, Barbieri, Paternoster, Guazzini, Zanardi, Consonni giusto per citarne alcune e per questo motivo dovrò fare delle scelte, ma come successo per i ragazzi ne andrà dei buoni risultati di tutto il gruppo. Ho in mano un gruppo fortissimo e multidisciplinare e anche sulla strada possono fare bene e ne sarei davvero contento”.

Infine non ha remore a dire cosa pensa sulla Paternoster: “Lei in primis lo sa che da qui a Parigi non deve più avere alti e bassi ma avere una continuità e dare certezze come successo anche per gli uomini. L’ho vista in ripresa in questi mesi e agli Europei avremo modo di capire a che punto è. Ho parlato con Letizia, insieme a Roberto Amadio e alla sua squadra, la Trek-Segafredo, e sa che deve cambiare marcia, quindi essere più decisa come quando faceva la differenza gli anni scorsi. La Federazione crede molto in lei, ora sta a lei”.