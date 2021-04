Ciclismo, Vincenzo Nibali cade in allenamento: a rischio il Giro d'Italia

Gli obiettivi stagionali di Vincenzo Nibali sono due, il Giro d’Italia e i Giochi di Tokyo 2020. L’edizione numero 104 della corsa ciclistica partirà l’otto maggio da Torino ma la partecipazione del siciliano è a fortissimo rischio.

È di oggi la notizia di una caduta dello Squalo dello Stretto durante una sessione d’allenamento. L’azzurro è infatti caduto questa mattina a Lugano (dove vive ormai da anni) mentre si stava allenando.

Dopo un persistente dolore al polso desto il capitano della Trek – Segafredo, rientrato lunedì dal ritiro in altura sul Teide, è stato sottoposto a una serie di controlli e di accertamenti.

Come spiega “Gazzetta dello Sport”, l’italiano ha riportato una frattuta del radio destro e verrà operato già nella giornata di domani, 15 aprile. Il prossimo impegno era il Tour of the Alps dal 19 al 23 aprile che a questo punto salta.

C’è anche l’incognita Giro d’Italia: mancano più di tre settimane ma ora la partecipazione del corridore è in dubbio e si avranno più notizie nei prossimi giorni.

Questo il comunicato del team: “Questa mattina Vincenzo Nibali è caduto mentre si stava allenando nei pressi di Ponte Tresa, nel quartiere di Lugano, subendo un danno alla mano destra. Gli esami clinici nella clinica di Lugano (radiografia e Tac) hanno purtroppo rivelato una frattura composta del radio del polso destro. Lo staff medico di Trek, d’intesa con la direzione del team e Vincenzo, ha deciso di optare per un intervento immediato di osteosintesi per ridurre la frattura, previsto per domani in Svizzera. Solo dopo l’intervento sarà possibile ipotizzare un percorso di recupero e fare le necessarie valutazioni sulla partecipazione di Nibali al Giro d’Italia”

OMNISPORT | 14-04-2021 15:29