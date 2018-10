Ciro Immobile e Jessica, il segreto è la semplicità

Spesso le storie d’amore più belle sono le più semplici. Ciro Immobile e Jessica Melena rappresentano un esempio da seguire: reciprocamente amorevole, la coppia pur non disdegnando qualche selfie sui social è comunque abbastanza allergica ai riflettori, riuscendo a postare solo i momenti più belli della loro storia d’amore senza esagerare con noiose cronistorie di ogni attimo della loro giornata. Umiltà e genuinità: sono queste le parole d’ordine di casa Immobile, con la bella Jessica Melena che si prende l’onere di condividere con il mondo del web i momenti più belli della sua relazione.

L’ultimo post vede Ciro e Jessica al mare, abbracciati in acqua come una coppia di liceali e una splendida didascalia che recita: “L’amore più bello è quello che risveglia l’anima e ci fa desiderare di arrivare più in alto, è quello che incendia il nostro cuore e che porta la pace nella nostra mente”. Parole auliche dedicate al suo compagno di vita che, oltre a tanti gol, è capace di regalare anche tanti sorrisi alla donna che ama: i due hanno hanno anche già avuto due meravigliose figliolette e spesso i loro post incitano all’amore dei genitori verso i figli. Valori semplici e pochi grilli per la testa: sarà per questa ragione che, anche fuori dal campo, sono tantissimi i fan della coppia che dedicano loro messaggi d’amore e solidarietà. Contrariamente a tante coppie del calcio, infatti, i commenti esulano quasi sempre dallo sport e si focalizzano sulla bellezza di una coppia che anche in foto trasuda affiatamento e sinergia.

SPORTEVAI | 19-10-2018 11:44