City, Guardiola annuncia: "De Bruyne positivo, rimarrà in isolamento per 10 giorni"

19-11-2021 16:41

Pessima notizia per il Manchester City : di rientro dagli impegni col Belgio, Kevin De Bruyne ha scoperto di essere positivo al Coronavirus. A darne l’annuncio è stato Pep Guardiola nella conferenza stampa prima della sfida con l’Everton.

“Kevin è risultato positivo al Covid-19 e rimarrà in isolamento per i prossimi 10 giorni. Era vaccinato, quindi si spera che i sintomi siano ridotti al minimo. Ora deve pensare soltanto a guarire, l’essere umano è più importante di ogni altra cosa e l’aspetto tecnico non conta in questi casi”.

I ‘Citizens’ dovranno fare a meno della loro stella non solo contro l’ Everton , ma anche e soprattutto nella sfida in programma mercoledì sera all’Etihad Stadium al cospetto del PSG di Messi, cruciale per designare la squadra capolista del girone A di Champions League.

Assenza certa anche per quanto riguarda l’impegno casalingo col West Ham del 28 novembre: la speranza di Guardiola è di ritrovare De Bruyne nel successivo turno infrasettimanale che vedrà i campioni d’Inghilterra in carica sfidare l’ Aston Villa di Steven Gerrard a Birmingham.

