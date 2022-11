City, Haaland è pronto al rientro ma Guardiola è cauto

04-11-2022 23:56

Erling Haaland vuole giocare. Il ragazzo frantuma record del Manchester City è rimasto fuori dai giochi nelle ultime due gare dei Citizens, in campionato contro il Liverpool e in Champions contro il Siviglia, per un problema al piede e per una sindrome influenzale.

Il tecnico Pep Guardiola, però, predica prudenza: “Erling sta decisamente meglio. Valuteremo con lo staff se domani potrà scendere in campo contro il Fulham. Il recupero sembra buono ma nella rifinitura decideremo”. Le prossime gare del City, prima della pausa mondiale, li vedranno opposti a Fulham e Brentford in Premier League ed al Chelsea in Coppa di Lega.