City-United, Guardiola fa la conta degli assenti nel derby di Manchester: out Stones, Phillips e Laporte

30-09-2022 17:16

Fa la conta degli indisponibili, Pep Guardiola, intervenuto nella conferenza di presentazione all’attesissimo derby di Manchester tra City e United, in programma domenica (2 ottobre) alle 15 all’Etihad Stadium, casa degli Sky Blues.

Il tecnico catalano ha annunciato che non sarà della partitissima il difensore John Stones: “Non so quando tornerà, ma penso che fra 10 giorni-due settimane sarà pronto“. Oltre al classe 1994 di Barnsley, sicuramente assente anche il mediano ex Leeds United Kalvin Phillips. Migliorano, intanto, le condizioni del centrale difensivo Aymeric Laporte che ha ricominciato ad allenarsi a parte.