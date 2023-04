Clamoroso: Mazzucco, corridore MG.K Vis, sospeso per doping: positivo all'EPO

Il ciclista classe 1999 di Este è stato fermato in attesa dell'analisi del "Campione B". Tutto questo, dopo un controllo fuori competizione risalente allo scorso 18 gennaio

Brutta notizia nel mondo del ciclismo: Fabio Mazzucco è stato sospeso per doping. Il corridore classe 1999 di Este, ex Bardiani, aveva cominciato al stagione tra le fila della squadra Continental della Mg.K Vis-Colors for Peace ed è stato fermato per la positività all’EPO. Un provvedimento scattato almeno temporaneamente, in attesa dell’esito delle analisi dl “Campione B”.

Ciclismo: Fabio Mazzucco sospeso, positivo all’EPO

Tutto questo dopo un controllo effettuato fuori competizione lo scorso 18 gennaio. In attesa delle seconde analisi che possano in qualche modo smentire i primi esiti che hanno per l’appunto fatto scattare la sospensione, l’atleta del team marchigiano di Montappone non potrà partecipare a nessuna gara. Mazzucco, in questi primi tre mesi e mezzo di 2023, ha collezionato un complessivo di otto giorni di corsa tra “GP Industria Civitanova Marche”, “Per Sempre Alfredo”, “Settimana Coppi e Bartali” e “GP Industria & Artigianato”. Il miglior risultato è stato l’ottantaduesimo posto nella tappa di Fiorano Modenese, proprio in occasione della “Coppi e Bartali”.

Doping ciclismo: fermati anche Benta e Godoy

Cattive notizie non solo per Mazzucco. Proprio in queste ore, infatti, altri due corridori sono stati sospesi per doping. Si tratta, nella fattispecie, del portoghese João Benta e dell’argentino Juan Manuel Godoy. Il primo, in particolare, classe 1986, aveva già appeso il telaio al chiodo a 36 anni dopo l’ultima esperienza nel 2022 con le fila del team lusitano Efapel Cycling e militanza, dal 2009 al 2021, nelle squadre di Madeinox–Boavista, Louletano–Ray Just Energy e Rádio Popular–Boavista.