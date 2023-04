Giro di Sicilia: Fisher-Black vince a sorpresa

Per il ventunenne neozelandese dell'UAE Team Emirates è il primo successo. Nella tappa iniziale da Marsala ad Agrigento, volata di gruppo ad Albanese su Ulissi

11-04-2023 16:16

È il neozelandese Finn Fisher-Black (UAE Team Emirates) a conquistare la prima tappa, da Marsala ad Agrigento, e la maglia di leader della classifica al Giro di Sicilia. Per il 21enne neozelandese, al terzo anno tra i professionisti, si tratta della prima vittoria in carriera. “Sono tornato dopo l’infortunio dell’anno scorso – ha dichiarato subito dopo l’arrivo –, quindi questo è un successo per me molto importante. Ora proverò a difendere la maglia di leader della classifica, ma non sarà facile”.

Decisivo l’ultimo chilometro

L’azione di Finn Fisher-Black parte in vista del triangolo dell’ultimo chilometro, quando davanti erano un gruppetto. Il suo compito oggi era quello di lavorare per il capitano Diego Ulissi. Ed è proprio il corridore toscano a favorire la sua azione, facendo il buco. “All’inizio pensavo che mi avrebbero ripreso ma non è andata così fortunatamente”, dichiarerà poi Finn Fisher-Black. Alle sue spalle, volata per la conquista del secondo posto vinta da Vincenzo Albanese (EOLO-Kometa) su Diego Ulissi (UAE Team Emirates) e Damiano Caruso (Bahrain Victorious).

La sintesi della tappa

La tappa è stata caratterizzata dalla fuga di sette corridori, partita al chilometro 18. Si tratta di Michael Belleri (Biesse Carrera), Sebastian Schoenberger (Human Powered Health), Niccolò Galli (Nazionale italiana), Nicolas Milesi (Colpack Ballan Csb), Umberto Poli (Novo Nordisk), Matteo Montefiori (Technipes #inEmiliaRomagna) e Roland Thalmann (Tudor). Quando mancano 5 km allo sprint intermedio di Montallegro, con il gruppo degli inseguitori che si è portato a poco più di 1’, Belleri, Thalmann e Schoenberger rilanciano l’azione e restano soli in testa. Saranno ripresi ai piedi dell’ultima salita, dopo 140 chilometri di fuga.

Cosa ci aspetta domani

Domani la seconda tappa, Canicattì-Vittoria, km 193. Il percorso è adatto per i velocisti.

Ordine d’arrivo 1° tappa

1) Finn Fisher-Black (UAE Team Emirates); 2) Vincenzo Albanese (EOLO-Kometa), +8”; 3) Diego Ulissi (UAE Team Emirates); 4) Damiano Caruso (Bahrain Victorious); 5) Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan Team); 6) Valerio Conti (Team Corratec); 7) Thomas Pesenti (Beltrami TSA – Tre Colli); 8) Lennert Teugels (Bingoal WB); 9) George Bennett (UAE Team Emirates); 10) Kobe Goossens (Intermaché Circus Wanty)

Classifica generale dopo la 1° tappa

1) Finn Fisher-Black (UAE Team Emirates); 2) Vincenzo Albanese (EOLO-Kometa), +12”; 3) Diego Ulissi (UAE Team Emirates), +14”.