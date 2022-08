Clamoroso in Premier League: il Newcastle giocherà a Brighton con le maglie d'allenamento!

10-08-2022 19:49

Il Newcastle, acquistato nei mesi scorsi dal miliardario fondo Pif, giocherà contro il Brighton con le maglie d’allenamento. Motivo? Nessuna delle tre divise va bene per l’esordio in Premier League: c’è infatti il rischio, come racconta il DailyMail, che si confondano.

Come viene ricordato la regola della massima divisione inglese è chiara: “I calciatori dei due club devono indossare divise che abbiano un contrasto sufficiente, in modo che arbitro, spettatori allo stadio e telespettatori siano in grado di distinguere chiaramente le due squadre”. Ecco. Come spiega IlPosticipo.it i “Seagulls, giocando in casa, indosseranno la classica divisa a righe bianche e blu. Il Newcastle dovrebbe invece utilizzare quella da trasferta, che però è blu scuro e quindi fa poco contrasto con quella dei padroni di casa. E la terza? Stesso problema, perché è bianca. A questo punto, normalmente si tornerebbe alla prima maglia, ma il Newcastle non può fare neanche quello. Il bianconero a righe della divisa storica, infatti, è comunque troppo simile al biancoblu del Brighton. Quindi, che si fa? Semplice, si prende la maglia da allenamento, che è di un celestino molto chiaro, e si attaccano i numeri, tutte le patch della Premier League e quelle degli sponsor.”