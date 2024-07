Classifica Atp: Berrettini scala 32 posizioni e torna in top 50. Fils vince ad Amburgo, storie tese con Zverev

La clamorosa risalita di Matteo prosegue: il finalista di Wimbledon 2021 torna in top 50 e può recuperare ulteriore terreno. Amburgo, che polemiche in coda alla finale.

Il successo su Quentin Halys ha consentito a Matteo Berrettini di vincere il secondo torneo del 2024: dopo Marrakech, “The Hammer” si è imposto a Gstaad, confermando di essere sulla strada del progressivo ritorno ai “suoi” livelli. Un ritorno testimoniato dalla riconquista di un piazzamento tra i primi 50 del ranking, guidato sempre da Jannik Sinner davanti a Novak Djokovic e Carlos Alcaraz: per il romano un balzo di ben 32 posizioni. E a proposito di ranking, ingresso tra i primi 20 per l’astro nascente del tennis francese, Arthur Fils, grazie al trionfo nell’ATP 500 di Amburgo al termine di una finale tesissima contro l’idolo di casa Alexander Zverev.

Berrettini, balzo nel ranking: a Kitzbuhel può risalire ancora

I 250 punti incamerati con la vittoria del torneo svizzero hanno consentito a Berrettini di fare un balzo clamoroso nel ranking. Il finalista di Wimbledon 2021 si è portato a quota 965, scalando in un colpo solo più di trenta posizioni. Per il romano un obiettivo non da poco in cassaforte: il rientro nella top 50. Soprattutto, la prospettiva di fare un ulteriore passo in avanti in caso di buon rendimento nel prossimo torneo a Kitzbuhel. Berrettini si è messo alle spalle, tra gli altri, Nardi, Fognini e Sonego e ora ha nel mirino Cobolli (numero 48, appena 60 punti più su) e Arnaldi, numero 39.

Classifica Atp: Sinner sempre numero 1, poi Djokovic e Alcaraz

In prima posizione, leader incontrastato, c’è sempre Jannik Sinner con 9570 punti. Immutato il vantaggio nei confronti di Novak Djokovic, secondo con 8460, e di Carlos Alcaraz, fresco vincitore del Roland Garros e di Wimbledon, terzo a quota 8130. D’altro canto, tutti e tre sono rimasti fermi dopo lo Slam londinese e Sinner ne ha approfittato per una breve ma intensa “fuga d’amore” in Costa Smeralda con la sua fidanzata Anna Kalinskaya. Per Alcaraz, intanto, vantaggio che si è andato assottigliando nei confronti del numero 4, Alexander Zverev, sfortunato protagonista di una burrascosa finale ad Amburgo, persa contro Arthur Fils.

Atp 500 Amburgo, nervi tesissimi in finale tra Fils e Zverev

Il francese è entrato a sua volta in top 20 grazie alla vittoria del torneo, giunta dopo oltre tre ore e 33 minuti di battaglia contro Zverev e gli stessi tifosi di casa. Punteggio che la dice lunga sull’equilibrio del match: 6-3 3-6 7-6(1). Il veleno nella coda, quando su una palla-break in favore di Zverev sul 5-5 del terzo set Fils ha battuto da sotto, sbagliando e beccandosi i fischi del pubblico. Dopo il punto vinto con la seconda, i gesti provocatori del francese ai tifosi, con Zverev che a fine game – vinto da Fils – gli ha detto qualcosina, scatenando la reazione del rivale e costringendo l’arbitro a scendere dalla sedia. Poi, a fine match, il saluto freddissimo di Zverev e l’occhiataccia di Fils. Tutto ricomposto, poi, durante la premiazione.