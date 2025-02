Classifica ATP, Sinner eguaglia Alcaraz per settimane al numero 1: ma Carlos accorcia nel ranking. Balzo Bellucci

Jannik Sinner raggiunge Carlos Alcaraz per numero di settimane passate in vetta al ranking ATP. Balzo in classifica della sorpresa azzurra Mattia Bellucci

Jannik Sinner raggiunge le 36 settimane consecutive in vetta alla classifica ATP eguagliando il rivale Carlos Alcaraz, che però accorcia il divario nel ranking grazie al titolo conquistato all’ATP 500 di Rotterdam. Torneo olandese che ha premiato anche la sorpresa Mattia Bellucci, che ha scalato ben 24 posizioni, e Alex de Minaur, che grazie alla finale ha eguagliato il proprio best ranking.

Sinner fa 36 settimane al numero uno e raggiunge Alcaraz

Con la nuova classifica ufficiale rilasciata lunedì 10 febbraio dall’ATP, Jannik Sinner raggiunge il rivale Carlos Alcaraz per settimane passate in vetta al ranking. Salito al n°1 lo scorso 10 giugno, l’altoatesino non ha più abbandonato il trono, arrivando a ricoprire la posizione più ambita per 36 settimane, esattamente quante ne ha accumulate lo spagnolo sommando i quattro periodi in cui è stato n°1 al mondo.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Raggiunto Carlitos, che verrà sorpassato la prossima settimana, nel mirino di Sinner ora ci sono tre leggende a portata di mano, ovvero il primo numero uno da quando esiste il ranking computerizzato (1973) Ilie Nastase, che occupò la vetta per 40 settimane, Andy Murray che rimane al n°1 per 41 settimane e Gustavo Kuerten, che invece arrivò a 43.

Alcaraz trionfa a Rotterdam e accorcia su Sinner nel ranking

Alcaraz può comunque consolarsi con il primo titolo in carriera conquistato su un campo indoor all’ATP di Rotterdam, che gli ha permesso anche di guadagnare 500 punti in classifica su Sinner, il quale decidendo di non difendere il titolo vinto l’anno scorso in Olanda settimana prossima perderà altri 500 punti, mentre a Carlitos verrano scalati solamente i 100 della semifinale raggiunta nel 2024 all’ATP 250 di Buenos Aires, il che lo porterà a guadagnare un totale di 900 punti sull’altoatesino, riducendo il distacco a 3920.

De Minaur scavalca Djokovic e Medvedev. Balzo Bellucci

Chi all’ATP 500 di Rotterdam a sorpreso tutti è stato l’azzurro Mattia Bellucci, che ha eliminato – tra gli altri – Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas, raggiungendo la sua prima semifinale nel circuito maggiore, risultato che gli ha permesso di guadagnare la bellezza di 24 posizioni salendo al 68° posto del ranking.

A fermare la cavalcata di Bellucci in Olanda è stato Alex de Minaur, che in virtù della finale raggiunta ha sorpassato Novak Djokovic e Medvedev stabilendosi al sesto posto grazie ai 280 punti guadagnati, che però gli verranno rimossi la prossima settimana, quando scadranno quelli della finale conquistata nel 2024.

Classifica ATP: la top-100