Classifica senza errori arbitrali: i verdetti su Parma-Inter, Roma-Juve e Bologna-Napoli, altra gara falsata

Come finirebbe la Serie A senza errori arbitrali? Non mancano le polemiche anche nella trentunesima giornata: scopri le squadre più penalizzate e quelle con più "aiutini".

Ancora polemiche e discussioni, lamentele e critiche. Nella giornata in cui l’Aia proteste dopo l’ultima, vergognosa aggressione a un giovane direttore di gara in Sicilia, si registrano purtroppo ancora sviste e pasticci in Serie A. Diverse le partite interessate da dubbi e questioni di natura arbitrale, con un match purtroppo condizionato da un errore del direttore di gara e dei suoi omologhi in sala Var. Vediamo come cambia la classifica senza errori arbitrali aggiornata alla trentunesima di campionato e quante differenze ci sono con la Serie A vera: in diversi casi, le divergenze sono sorprendenti.

Arbitri, una partita falsata nel 31mo turno

La svista più importante dell’intero weekend di campionato è quella del Via del Mare: in Lecce-Venezia, Candé a braccio larghissimo tocca il pallone in area, nel secondo tempo. L’arbitro Piccinini non interviene e dalla sala Var tacciono. In Open Var l’ex arbitro Damato dirà che non c’è stato “extra-movement”, ma in realtà diversi filmati inchiodano il difensore del Venezia, il cui braccio si sposta verso il pallone, toccandolo. Insomma, sembra proprio che manchi il rigore in favore dei salentini. Svista anche in Torino-Verona, dove manca il secondo giallo a Livramento per un intervento in ritardo su Biraghi. Errore dell’arbitro Bonacina, non determinante però ai fini del nostro regolamento: mancava infatti davvero poco alla fine.

Moviola Serie A: Inter, Juve, Milan e Napoli

Tanta carne al fuoco nelle altre gare. In Parma-Inter polemiche per un presunto tocco di mano di Thuram in occasione del momentaneo 0-2 e per due rigori non concessi da Doveri ai padroni di casa: in tutti e tre i casi, l’arbitro vede bene. In Roma-Juventus Renato Veiga nel finale tocca il pallone col braccio in area: giusta la decisione di Colombo, si tratta di intervento non punibile. In Milan-Fiorentina i viola chiedono l’espulsione di Walker a fine primo tempo per un fallo su Parisi, ma fa bene Ayroldi: intervento non volontario e non cattivo. Infine, Bologna-Napoli: buona nel complesso la direzione di Massa, se si esclude qualche piccola svista poco significativa.

Serie A, la classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica di Serie A 2024-2025 senza errori arbitrali, aggiornata al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:

reale diff

punti class

virtuale INTER 68 NAPOLI -4 69 NAPOLI 65 INTER – 68 ATALANTA 58 ROMA -5 58 BOLOGNA 57 LAZIO -1 56 JUVENTUS 56 BOLOGNA +4 53 LAZIO 55 ATALANTA +5 53 ROMA 53 JUVENTUS +4 52 FIORENTINA 52 MILAN -2 50 MILAN 48 FIORENTINA +2 50 TORINO 40 UDINESE -5 45 UDINESE 40 TORINO -4 44 GENOA 38 GENOA -2 40 COMO 33 COMO – 33 VERONA 31 LECCE -3 29 CAGLIARI 30 PARMA -2 29 PARMA 27 CAGLIARI +4 26 LECCE 26 EMPOLI -1 25 EMPOLI 24 VERONA +6 25 VENEZIA 21 MONZA -4 19 MONZA 15 VENEZIA +2 19

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, un’espulsione contestata in zona Cesarini, ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.

L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport

Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport: in corso la sesta edizione.

2019-20: Inter

2020-21: Inter

2021-22: Milan

2022-23: Napoli

2023-24: Inter

Quando può intervenire il VAR? Ecco il regolamento e il protocollo aggiornato, con tutti i casi.