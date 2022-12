Clotet: "Con Cellino rapporto quotidiano"

16-12-2022 14:34

Il tecnico del Brescia Pep Clotet in conferenza stampa ha parlato del suo rapporto con il presidente Cellino, che lo ha confermato alla guida delle Rondinelle: “Non so cosa abbia detto pubblicamente o cosa abbiate scritto, con lui ho una relazione che va oltre l’aspetto professionale, parliamo quotidianamente. Non dico pubblicamente quello che ci siamo detti, ma è stata una riunione che rientra nella nostra quotidianità”.

“Viviani? I numeri fisici di Federico sono in crescita e lunedì ha fatto registrare i dati più alti della sua stagione. Detto ciò, non sono mai stato in una società in cui si attaccano i propri giocatori, io sono il suo allenatore e lo difendo. Voglio ricordare che il Brescia lo voleva già a gennaio, quando c’era un altro al mio posto. Non mi piace che venga fischiato per una palla servita all’indietro: non sono d’accordo con questo comportamento, alla lunga può danneggiare una società. Ma lui ha la capacità e l’esperienza per dimostrare perché è arrivato qui a Brescia”.