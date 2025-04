Cobolli e Darderi in semifinale a Bucarest e Marrakech: che balzi in classifica! Bellucci cede a Griekspoor

Flavio è tornato: supera Misolic in Romania e si giocherà la finale contro il bosniaco Dzumhur. Per l'italo-argentino la vendetta su Kopriva, che l'aveva sconfitto a Napoli.

Manca poco più di un mese al sospirato ritorno di Jannik Sinner, ma il tennis italiano ha fretta di tornare a vincere. E a tenere alto lo stellone tricolore, in attesa del numero 1, ci stanno pensando Flavio Cobolli e Luciano Darderi. Sono loro gli uomini copertina del venerdì nello sport delle racchette, grazie ai rispettivi exploit nei tornei di Bucarest e Marrakech. Semifinale raggiunta per entrambi, che vuol dire grosso balzo in classifica sia per il romano sia per l’italo-argentino. Niente da fare, invece, per Mattia Bellucci, eliminato ai quarti del torneo marocchino dalla prima testa di serie, l’olandese Tallon Griekspoor.

Bucarest, Cobolli piega Misolic: in semifinale contro Dzumhur

Dopo otto eliminazioni consecutive al primo turno, Cobolli sembra aver ritrovato la forma e la brillantezza dei giorni migliori. A Bucarest non ha lasciato scampo a Filip Misolic, austriaco che occupa la posizione numero 232 della classifica mondiale ma che a occhio e croce vale almeno un centinaio di piazzamenti più su. Aspra e combattuta la partita, che Cobolli è riuscito a chiudere in un’ora e 52 minuti. Primo set risolto al tie-break con un sofferto 7-5, secondo chiuso da un break al decimo gioco (6-4) dopo una strenua resistenza dell’austriaco. In semifinale per Flavio ci sarà il bosniaco Damir Dzumhur: Pedro Martinez, testa di serie numero 2, s’è ritirato dopo aver perso 6-1 il primo set e mentre era sotto 2-0 nel secondo.

Marrakech, Darderi si vendica di Kopriva: Bellucci ko a testa alta

Semifinale anche per Luciano Darderi a Marrakech, la prima in un torneo ATP nel 2025 per l’italo-argentino, che sull’amata terra rossa ha recuperato le certezze smarrite in un avvio di annata piuttosto tormentato. Dolce la vendetta sul ceco Vit Kopriva, che appena cinque giorni prima l’aveva battuto nella finale del Challenger di Napoli: 7-5 6-2 il risultato in suo favore contro il ceco e nel prossimo turno il confronto con Roberto Carballes Baena. Fuori a testa alta Mattia Bellucci, che ha lottato come un leone per due set ma ha dovuto cedere a Tallon Griekspoor: l’olandese s’è imposto sul risultato di 6-3 6-4.

Classifica ATP: la scalata di Flavio Cobolli e Luciano Darderi

Semifinali in programma nella giornata di sabato tanto a Bucarest quanto a Marrakech, così come nel terzo torneo in programma in questa settimana, quello di Houston (dove sono rimasti solo statunitensi). Vincendo i rispettivi tornei, Cobolli e Darderi farebbero un grosso balzo nel ranking. Ma già adesso sono messi bene. Flavio è risalito alla posizione numero 38: dovesse battere Dzumhur in semifinale salirebbe alla 36, dovesse vincere il torneo si porterebbe al 34mo posto, appena alle spalle dell’amico e idolo Matteo Berrettini. Darderi attualmente è sistemato al 56mo posto, in caso di raggiungimento della finale andrebbe al 51mo, dovesse trionfare in Marocco entrerebbe in top 50: 48ma posizione.