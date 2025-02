Cobolli Gigli: "Da anti-Inter dico, attenti a darla per finita, dispiaciuto per Vlahovic" ESCLUSIVA

L'ex presidente della Juve moderatamente soddisfatto per i progressi di Madama dopo la vittoria nello scontro diretto ma sottolinea cosa manca ancora

Si è divertito a vedere uno spirito “antico” della sua Juventus, meno barocca e più battagliera, ha esultato – sia pur con il suo aplomb british – al gol di Conceicao e può finalmente respirare un’aria più serena anche Giovanni Cobolli Gigli dopo l’1-0 bianconero sull’Inter. L’ex presidente di Madama, però, intervistato in esclusiva da Virgilio Sport, invita a non dare sentenze affrettate.

Cobolli, la Juve che centra la quarta vittoria di fila di questi tempi è una notizia…

“Sì e devo dire che avevamo bisogno più noi dell’Inter di un successo. La difficile convivenza tra le idee di Motta e la squadra sta cominciando a dare risultati importanti”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

In cosa è più credibile oggi la Juve?

“Alcuni giocatori che stavano rendendo al di sotto delle aspettative stanno crescendo e mi riferisco a Koopmeiners e Douglas Luiz per come l’abbiamo visto in Champions. Manca ancora qualcosa: la vittoria non viene ancora vista come un fatto costante ma episodico. Resta qualche problema a centrocampo mentre l’attacco è destinato a far meglio”.

Senza Vlahovic ormai panchinato da Kolo Muani

“Devo dire da tifoso che avevo vissuto male gli screzi di Vlahovic con il club, ma c’è un problema di contratto difficilmente risolvibile. Kolo Muani è sicuramente un ottimo rimedio ma è in prestito, sicuri che la Juve potrà riscattarlo?”

Dove può arrivare questa Juve?

“Senza farsi troppe illusioni può comunque centrare il quarto posto. Molto dipenderà anche dalla gara di Champions di mercoledì col Psv, arrivare almeno agli ottavi darebbe fiducia e servirebbe a consolidarsi”.

L’Inter è stata troppo sopravvalutata?

“Siamo sempre figli dei risultati nel dare questi giudizi, da anti-interista quale sono devo invece ammettere che la squara è forte, ha anche ottimi giocatori italiani a partire da Barella. Con Marotta presidente hanno anche una struttura societaria più solida rispetto al passato. Sono convinto che lotterà su tutti i fronti fino alla fine, guai a darla per morta”.

Sarà duello scudetto col Napoli?

“Sì anche se lo stesso Napoli sta pagando problemi di rosa, le dichiarazioni di Conte mi pare sottindendessero anche qualche critica alla società, evidenziando un sotterraneo malessere. Se l’Inter vincesse lo scontro diretto al Maradona gli azzurri potrebbero crollare psicologicamente”.