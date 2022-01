Collins: "Sarà bellissimo giocare con la numero 1 al mondo a casa sua"

27-01-2022 15:24

Queste le dichiarazioni di Danielle Collins, la statunitense che sabato affronterà nella sua prima finale Slam agli Australian Open la beniamina di casa numero 1 del mondo Ashleigh Barty: “È stato un viaggio incredibile, ci sono tanti anni di lavoro alle spalle. Stamattina ne parlavo con mio papà, che si allenava con me prima di andare a scuola: arrivare fin qui è davvero incredibile, con tutti i problemi fisici che ho avuto. Da un paio di anni cerco di giocare in maniera aggressiva e con più variazioni. Con Barty abbiamo già avuto battaglia, sarà spettacolare giocare contro la numero 1 al mondo a casa sua e per entrambe sarà bellissimo dopo il Covid giocare una finale con lo stadio pieno. Spero di giocare bene e di poter dare battaglia“.

