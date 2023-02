Quando ormai sembrava destinato a restare in giallorosso, ecco l'occasione dalla Turchia. L'offerta del Galatasaray fa felice tutti. Si attende la classica fumata bianca.

06-02-2023 10:26

Proprio quando sembrava destinato a restare alla Roma (fuori dal progetto giallorosso), Nicolò Zaniolo pare aver trovato la soluzione ai suoi problemi in Turchia, al Galatasaray.

Roma, l’offerta del Galatasaray fa felice tutti quanti

La lunga telenovela che sta vedendo Nicolò Zaniolo protagonista pare essere giunta all’ultima puntata con un finale a sorpresa. Dopo aver tentato, invano, di accasarsi al Milan e di trovare la quadra nella trattativa con il Bournemouth, il fantasista azzurro avrebbe trovato nel Galatasaray la sua “salvezza”.

Il club turco avrebbe messo sul piatto una proposta importante: 18 milioni di euro (più bonus). Un’offerta interessante che la Roma, stanca di avere tra le mani il caso Nicolò Zaniolo, sarebbe pronta ad accettare. Anche Nicolò Zaniolo avrebbe detto sì, per la felicità di tutti, compreso il tecnico giallorosso José Mourinho.

Galatasaray-Zaniolo, manca solo un dettaglio alla fumata bianca

Pare che, per arrivare alla classica fumata bianca, manchi ancora un dettaglio, ovvero l’entità della clausola rescissoria. L’entourage del giovane talento azzurro vorrebbe tenerla il più bassa possibile (così da favorire un eventuale futuro trasferimento).

Da capire quanto sarà disposto ad ascoltare il Galatasaray, anche perchè, al termine della sezione invernale del mercato in Turchia manca davvero pochissimo (8 febbraio). L’accordo deve arrivare in tempi brevi per non rischiare di compromettere la trattativa all’ultimo.

Zaniolo al Galatasaray, tanti ex della Serie A lo aspettano

Se, come pare, Nicolò Zaniolo si trasferirà al Galatasaray, in Turchia, troverà tanti ex giocatori che hanno militato nel massimo campionato italiano. Oltre a Mauro Icardi che, al Galatasaray, è rinato, troverà anche Dries Mertens, idolo a Napoli.

Inoltre, tornerà a giocare con Sergio Olivera, il centrocampista portoghese con cui, lo scorso maggio, festeggiava la conquista della Conference League. Nel giro di meno di un anno, tutto è cambiato. Nicolò Zaniolo non è più parte integrante del progetto Roma e sta per fare le valigie in direzione Turchia.