Colpo in attacco per la Roma: arriva Shomurodov

Roma protagonista sul mercato in questa fase della sessione estiva. Dopo Rui Patricio e Matias Viña, la dirigenza giallorossa ha deciso di regalare un rinforzo a José Mourinho anche per quanto riguarda il reparto offensivo. Si tratta di Eldor Shomurodov, attaccante prelevato dal Genoa.

Il club giallorosso ha annunciato l’arrivo dell’attaccante uzbeko classe 1995 dal Genoa con a titolo definitivo. Un’operazione complessiva da 20 milioni di euro, di cui 17,5 di parte fissa e 2,5 di bonus. Il Genoa si è riservato, inoltre, il 10% sulla futura rivendita dell’attaccante uzbeko.

È bastata una stagione all’ex attaccante del Rostov per mettersi in mostra in Serie A. Shomurodov ha collezionato nell’ultimo campionato 31 presenze condite da 8 goal e un assist, a cui si aggiunge un altro assist in Coppa Italia nel derby contro la Sampdoria.

Numeri e prestazioni che hanno convinto José Mourinho, che aveva indicato proprio il classe 1995 al direttore generale della Roma, Tiago Pinto, come rinforzo ideale per il reparto avanzato.

Dopo la fumata bianca tra i due club, il 26enne ha svolto le visite mediche a Roma, prima di volare nel ritiro portoghese di Faro per mettersi subito a disposizione dello ‘Special One’.

Shomurodov ha siglato il contratto che lo legherà al club giallorosso: con l’annuncio ufficiale della società prende ufficialmente il via l’avventura di Eldor Shomurodov con la maglia della Roma.

OMNISPORT | 02-08-2021 23:34