Colpo Monza: è ufficiale l'arrivo di Favilli

E’ ufficiale il trasferimento di Andrea Favilli dal Genoa al Monza. L’attaccante pisano riparte dunque dalla Serie B agli ordini di Giovanni Stroppa.

Favilli è stato a lungo uno dei prospetti più interessanti del calcio italiano, soprattutto ai tempi della Juventus e delle uscite estive con la prima squadra bianconera che impressionarono gli osservatori di mezza Italia.

Dopo aver vestito la maglia del Grifone in 29 gare ufficiali, il centravanti classe 1997 ha disputato l’ultima stagione in prestito al Verona dove ha collezionato 11 presenze e 2 goal realizzati contro Udinese e Juve.

Un colpo di rilievo per i brianzoli, desiderosi di disputare un ottimo campionato di Serie B per poi poter festeggiare a maggio la prima storica promozione tra i grandi.

Favilli conta un gettone in stagione all’esordio contro l’Inter a San Siro, quando è subentrato dalla panchina per giocare gli ultimi 35 minuti. In occasione del ko rimediato col Napoli non è stato impiegato da Ballardini. Ora è tempo di una nuova avventura, da protagonista, in cadetteria.

OMNISPORT | 31-08-2021 14:21